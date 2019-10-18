18.10.2019 17:00 206

Американская прокуратура пытается получить доступ к электронным документам фирмы Terra Services Ltd., которые были изъяты в декабре 2018 года британскими властями. В самой Terra, которая ранее была подконтрольна бизнесмену Олегу Дерипаске, просят лондонский суд не передавать материалы американцам.

По данным Bloomberg, Terra Services Ltd. заинтересовала прокуроров из США в рамках дела об «отмывании денег, налоговых правонарушениях и мошенничестве» ведущемся против 18 частных лиц и компаний. Выросло оно из расследования Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы, однако о чем конкретно в нем идет речь, не сообщается. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании и Министерство юстиции США от комментариев отказались.

Terra Services связана с компаниями, которые владеют недвижимостью во Франции. Согласно ее отчетам, три компании по управлению недвижимостью — одна в Сан-Тропе и две в Париже — под названиями Windberg Saint Tropez, Le Cordillera и 33 rue de l'Université, принадлежали Дерипаске и являлись связанными с Terra Services.

Как ранее сообщал РБК, 25 января прошлого года Terra Services Ltd. сменила владельца. Собственность была переведена на Валентину Дерипаску и Павла Езубова. Фамилия, имя и отчество, а также даты рождения этих людей совпадают с данными матери и двоюродного брата миллиардера.

В апреле 2018 года США внесли Олега Дерипаску и его ключевые структуры в свои санкционные списки. Впоследствии российскому бизнесмену удалось добиться отмены ограничений в отношении некоторых своих компаний, в том числе UC Rusal и En+, так как он отказался от контрольной доли в них. Сам предприниматель по-прежнему находится под американскими санкциями.

На этой неделе Министерство экономики Черногории сообщило, что международный арбитраж отказался удовлетворить иск Дерипаски о взыскании компенсации в размере €600 млн за потерянные вложения в Комбинат алюминия Подгорица (KAP). Решение суда объяснялось тем, что соглашение о защите иностранных инвестиций, на которое ссылались юристы Дерипаски, было заключено между правительствами России и Югославии, а на получившую независимость в 2006 году Черногорию оно не распространяется.

Представитель олигарха, комментируя это решение РБК, сообщил о несогласии с постановлением Постоянного третейского суда в Гааге. В структурах Дерипаски пообещали обжаловать вердикт и указали, что «нельзя доверять стране, которая обманывает инвесторов».

Артем ФИЛИПЕНОК