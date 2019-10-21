21.10.2019 09:09 131

Участники долевого строительства, состоящие в жилищно-строительных кооперативах (ЖСК), смогут получить компенсацию из Фонда защиты прав участников долевого строительства в случае банкротства застройщика. Такой закон одобрил на пленарном заседании в среду Совет Федерации.

"Возможность получения указанными выше гражданами выплаты устанавливается в связи с отсутствием у значительного количества кооперативов, созданных решениями участников строительства для достройки проблемных объектов за застройщиков-банкротов, денежных средств для завершения строительства недостроенных объектов", — говорится в заключении профильного комитета СФ по федеративному устройству.

До сих пор законодательство не предоставляло участникам таких ЖСК возможности получить выплату возмещения, если Фонд защиты прав дольщиков признал нецелесообразным финансирование строительства проблемных объектов, оказавшихся в распоряжении ЖСК. В итоге дольщики-члены кооператива в неравном положении по сравнению с другими участниками долевого строительства.

Теперь компенсацию смогут получить дольщики, чьи требования ранее были включены в реестр участников строительства в деле о банкротстве застройщика. Сумма возмещения будет определяться по рыночной стоимости недвижимости на момент выплаты, она не должна быть меньше суммы пая и тех дополнительных взносов, которые граждане платили в свои ЖСК для достройки дома.

В среду сенаторы одобрили еще один документ, направленный на защиту интересов дольщиков. Он касается усиления административной ответственности должностных и юридических лиц за непредоставление ими в установленный срок сведений, необходимых для осуществления контроля в области долевого строительства.

Как рассказал, представляя закон на заседании палаты, зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, сейчас размеры штрафов таковы, что застройщикам выгоднее заплатить штраф, чем предоставлять данные для контроля за своей работой.

Одобренный сенаторами документ повышает штрафы для должностных лиц с 5 -15 тыс. рублей до 10-25 тыс. рублей, а для юридических лиц — с 50-200 тыс. рублей до 250-500 тыс. рублей. По словам Башкина, принятие этого закона будет способствовать повышению эффективности системы государственного контроля в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, а также защитить права граждан — участников долевого строительства.

Галина МИСЛИВСКАЯ