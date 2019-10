21.10.2019 09:17 134

НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) — Технологические компании, на которые приходится основная часть американского фондового рынка, как ожидается, отчитаются о снижении прибыли почти на 8% в третьем квартале на этой неделе.

Однако за пределами общей картины прогнозы указывают на большой разброс среди компаний сектора информационных технологий S&P, куда входят Apple Inc, Microsoft Corp, а также компании, занимающиеся производством оборудования связи, технических средств и предоставлением IT-услуг.

На общие результаты сектора оказывают давление производители полупроводников, которые, как ожидается, отчитаются о почти 27-процентном падении квартальной прибыли, по данным IBES от Refinitiv. Аналитики объясняют это торговой войной США и Китая и слабым спросом в целом.

С другой стороны, по мнению инвесторов, растущие расходы компаний на информационные технологии продолжают поддерживать другие сегменты сектора. Согласно данным IBES от Refinitiv, прибыль компаний-разработчиков программного обеспечения может вырасти на 11% по сравнению с предыдущим годом.

Microsoft, крупнейшая компания США по рыночной капитализации, отчитается о результатах в среду.

Квартальные отчеты на этой неделе также опубликуют Intel Corp, Texas Instruments Inc, PayPal Holdings Inc и Visa Inc.

Квартальная прибыль Apple, которая отчитается о результатах 30 октября, как ожидается, снизилась на 2,7%.

Однако, несмотря на неоднозначные прогнозы, технологические акции в 2019 году показывают динамику лучше более широкого рынка. Технологический сектор S&P 500, на который приходится более 20% бенчмарка, в 2019 году вырос более чем на 30%, в то время как S&P 500 — на 19%.

Поддержку результатам техкомпаний, в противовес неопределенности вокруг состояния глобальной экономики и напряженности в торговых отношениях США и Китая, оказало снижение ставок Федрезервом.

Техсектор — "основная движущая сила роста экономики", сказал Дэвид Джой из Ameriprise Financial в Бостоне.

Льюис КРАУСКОПФ