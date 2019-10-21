21.10.2019 09:18 109

(Рейтер) — Европейские акции растут в начале торгов понедельника, указывая на то, что инвесторы по-прежнему надеются, что Великобритания сможет избежать выхода из Евросоюза без сделки, хотя законодатели отложили ключевое голосование соглашения о Brexit.

Британские законодатели в субботу проголосовали за предложение повременить с одобрением сделки о выходе из ЕС, вынудив премьер-министра Бориса Джонсона просить блок об очередной отсрочке Brexit.

Британское правительство в воскресенье сообщило, что страна покинет Европейский союз 31 октября, несмотря на письмо с просьбой об отсрочке.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,42% к 9:38 МСК, завершив предыдущую неделю почти без изменений на фоне ряда слабых квартальных отчетов и противоречивых новостей о Brexit.

Лондонский индекс FTSE 100 вырос на 0,51%, поскольку акции компаний-экспортеров подорожали за счет ослабления фунта, в то время как индекс компаний средней капитализации FTSE 250, ориентированный на внутренний рынок, прибавил 0,25%.

Бумаги Tomra Systems выросли на 12,17% после публикации хороших квартальных результатов, включая рекордно высокий уровень заказов.

Агамони ГОШ