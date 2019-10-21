21.10.2019 13:13 159

В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми. Письмо с этой инициативой направила главе Минстроя Владимиру Якушеву общественная организация «Деловая Россия». С документом ознакомились «Известия». Сейчас тариф на вывоз мусора в среднем по стране составляет 100–150 рублей в месяц на человека, но не учитывает возраст проживающих в квартире. Организация предлагает отменить плату для всех детей до трех лет и ввести льготы для дошкольников. В Минприроды отметили, что вначале нужно сформировать саму инфраструктуру сбора мусора по новой системе. За этим могут последовать и льготы для населения.

Младенцы платят

«Деловая Россия» в своем письме главе Минстроя (копия документа есть у «Известий») за подписью руководителя комитета по энергетике московского областного регионального отделения организации Алексея Смирнова предложила ввести дифференцированные тарифы на вывоз мусора для жильцов в зависимости от их возраста. Так, для малышей до трех лет нужно отменить плату совсем, считают в организации. Если же речь идет о семьях льготников — многодетных, малоимущих и так далее, то они не должны оплачивать вывоз мусора за детей 3–11 лет.

Кроме того, предлагается ввести специальные льготы для дошкольников (3–6 лет) и для младших школьников (7–11 лет) из всех остальных семей.

Общественная организация мотивирует свою инициативу тем, что сейчас тариф на вывоз мусора не учитывает возраст проживающих в квартире. При этом дети, по мнению авторов письма, не производят мусор самостоятельно, за их жизнь и быт несут ответственность родители или законные представители.

Как считают в «Деловой России», инициатива направлена на усиление социальной политики государства, она предложена в связи с реализацией нацпроекта «Демография» и в соответствии с национальной стратегией действий в интересах детей, сказано в документе.

В Министерстве строительства и ЖКХ на запрос «Известий» о том, поддерживают ли инициативу, на момент публикации не ответили.

Сейчас плата за вывоз мусора рассчитывается двумя способами на выбор регионов — по количеству проживающих в квартире или исходя из ее площади, отметил глава ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. По данным «Деловой России», тариф в среднем по стране составляет 100–150 рублей в месяц на человека.

Расчет платы по количеству проживающих выбрало подавляющее большинство субъектов, уточнил Руслан Губайдуллин.

По данным Алексея Смирнова, соотношение составляет 70% к 30%.

Лучшее — детям

Инициатива достойна внимания, полагает член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.

— Очевидно, что ребенок производит меньше мусора, чем взрослый человек. Для детей в возрасте до трех лет имеет смысл в принципе отменить плату за вывоз твердых коммунальных отходов, — согласен эксперт.

Эту точку зрения разделяет и генеральный директор консалтинговой компании «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер. Он отметил, что граждане воспримут инициативу положительно, поскольку она подразумевает снижение расходов на жилищно-коммунальные услуги. Но мера приведет к потере доходов региональных операторов по вывозу мусора, поэтому может встретить сопротивление с их стороны, подчеркнул эксперт.

Заместитель генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Вячеслав Духин считает, что дети невольно создают мусора точно не меньше взрослых. А в отдельные периоды своей жизни — даже больше, в частности в период пользования подгузниками. Поэтому если будет принято решение о введении льгот для семей, нужно предусмотреть компенсации региональным операторам, считает он. Например, власти субъектов могут переложить финансовую нагрузку на другую категорию граждан или компенсировать затраты регоператоров из бюджета, уточнил он.

В ассоциации «Чистая страна» инициативу «Деловой России» не поддержали. Поскольку услуга обращения с отходами коммунальная, малообеспеченные слои населения могут получать поддержку через учреждения соцзащиты, считает Руслан Губайдуллин.

В пресс-службе Минприроды отметили, что сейчас самое разумное — это приложить максимальные усилия для окончательного формирования системы и инфраструктуры сбора мусора.

— За этим последуют и льготы для населения, раздельный сбор и другое, — сказали «Известиям» в ведомстве.

В России сейчас проходит «мусорная реформа», которая нужна для того, чтобы максимально сократить захоронение отходов, наладить их переработку и избавиться от нелегальных свалок. Эта задача с 1 января 2019 года во многих субъектах возложена на региональных операторов — их субъекты выбрали по конкурсу.

По словам исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, пока еще четко не утверждена система выставления платежек регоператорами — у них даже нет баз данных плательщиков. В результате происходит немало ошибок в начислениях, и введение новых правил может усугубить ситуацию.

Евгений Вальтер добавил, что, даже если полной отмены платы для детей до трех лет добиться не получится, стоит снизить тариф хотя бы на 50%. Граждане и в этом случае смогут сэкономить семейный бюджет.

Мария ПЕРЕВОЩИКОВА, АЛЕКСАНДР ВОЛОБУЕВ