21.10.2019 12:13 171

В России может появиться профессиональный стандарт для работы коучей. С предложением урегулировать сферу тренингов депутаты обратились к министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину (письмо есть в распоряжении «Известий»). По мнению автора инициативы парламентария от «Единой России» Виктора Зубарева, сейчас из-за отсутствия каких бы то ни было рамок в этой сфере нишу заняли непрофессионалы, которых уже успели окрестить «инфоцыганами». В Минтруде «Известиям» рассказали, что могут проконтролировать процесс создания подобного профстандарта.

Сейчас работать в сфере коучинга можно и без лицензии. «Дикий сегмент коуч-рынка России активно присутствует в интернет-пространстве, использует маркетинговые и рекламные технологии для продвижения своих продуктов, «терроризирует» соцмедиа», — говорится в документе.

— Компетенции многих участников данного рынка сегодня не просто вызывают сомнения, но и дают заведомо ложные установки бизнесу. На рынке прочно закрепился термин «инфоцыган», которые подрывают доверие к данному сектору, дискредитируя профильных специалистов, — заявил «Известиям» Виктор Зубарев. — Вернуть доверие поможет введение профессионального стандарта. Его обсуждают уже больше шести лет. И это выявляет еще одну проблему: нашу неготовность к образованию новых профессий, число которых будет неизменно расти в ближайшие годы.

По мнению парламентария, чтобы своевременно готовить специалистов новых отраслей, необходимо в целом пересмотреть систему стандартизации профессий. Особенно это необходимо в свете того, что государство заинтересовано в развитии предпринимательства.

По данным российского отделения Международной федерации коучинга (ICF Russia Chapter), через пять лет отечественному бизнесу понадобится около 50 тыс. профессиональных тренеров. Сейчас сертифицированы только 3 тыс. специалистов.

Помимо 3 тыс. сертифицированных коучей, в России действует большое число нелицензированных специалистов. Таким образом они, не имея специального образования, распространяют на аудиторию информацию, не имеющую экспертных заключений. Что также важно, этот «серый» сектор осуществляет неформальную экономическую деятельность по договорам, которые, по сути, не имеют юридической силы.

«С целыми залами соотечественников разговаривают интервенты неизвестной квалификации, используя модные фразы о саморазвитии для продвижения повесток, ментально чуждых народу России», — отмечается в письме к главе Минтруда. Пожалуй, наиболее громкой историей стало выступление 1 сентября 2018 года «всемирно известного оратора-вдохновителя» Тоби Роббинса. При этом профессионализм и эффективность коуча стали предметом жарких дискуссий в Рунете, а само мероприятие оставило много вопросов.

В Минтруде на запрос «Известий» ответили, что само ведомство не занимается непосредственно разработкой профстандарта, однако «Минтруд России координирует разработку подобных документов. Проекты профессиональных стандартов могут разрабатываться объединениями работодателей, профессиональными сообществами, СРО и иными некоммерческими организациями с участием образовательных учреждений и других заинтересованных лиц, добавили в пресс-службе ведомства.

По мнению первого заместителя председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты России, председателя российского союза налогоплательщиков Артема Кирьянова, государство сейчас прикладывает немало усилий для регулирования профессиональных квалификаций. Ведь профстандарты дают ориентиры в отраслях, как самим специалистам, так и потребителям.

— Коучинг, конечно, должен быть отрегулирован. Необходимо создание профстандартов для людей, которые берут на себя очень важную функцию тренировки лиц, которые будут работать на российскую экономику, — сказал Артем Кирьянов «Известиям».

Цифровизация и потребление информации из неофициальных источников повышают риски нарваться на мошенничество, пояснил эксперт. Зачастую люди платят деньги «специалистам», которым самим нужно еще многому учиться, а иногда хотя бы получить высшее образование, отметил Артем Кирьянов.

— Надо дать понять людям, насколько тот или иной коуч квалифицирован. Сам процесс тренинга сопоставим с цыганским гипнозом, — добавил член Общественной палаты.

По его мнению, подход к решению этой проблемы может быть разным. Например, создание профстандарта по аналогии с «академической моделью», когда человек получает определенные степени. А возможно «идти в ногу со временем» и создать уровни, как в компьютерной игре.

Мировой объем рынка коучей превышает $2,4 млрд. Посчитать, сколько денег крутится в этой сфере в России, — практически невозможно. Даже легальный оборот трудно поддается оценке. По данным ICF Russia Chapter, выручка составляет около $100 млн.

Татьяна БАЙКОВА, Алексей ЗАБРОДИН