21.10.2019 15:03 181

Российские банки, пенсионные фонды, страховые компании и другие представители платежного рынка направили Банку России предложение об отмене 27 норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег. Об этом 21 октября сообщает РБК , ссылаясь на документ, составленный по итогам совещания представителей бизнеса и Банка России, состоявшегося 16 октября.

По мнению участников рынка, нормы, которые они предлагают отменить, устарели и усложняют исполнение законодательства. Изменения предложили провести в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины».

«Банк России получил и начал обсуждение предложений в подгруппе по ПОД/ФТ (противодействию отмывания доходов и финансированию терроризма. — Ред.) в рамках рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки», — рассказали РБК в пресс-службе ЦБ.

В первую очередь участники рынка предложили не запрашивать у клиентов из других государств миграционные карты или разрешение на пребывание в России. Кроме этого, ЦБ попросили назначить минимальную сумму транзакции, при которой можно не устанавливать выгодоприобретателя платежа. Также предлагается вывести из-под действия закона инвестиционных советников, которые на данный момент приравниваются к профессиональным участникам рынка, из-за чего обязаны контролировать клиентские операции как брокеры или управляющие компании, хотя при этом могут не владеть данными об их счетах.

Действие «антиотмывочного» законодательства» предложили не распространять и на страховые компании, которые не занимаются страхованием жизни, что соответствует рекомендациям FATF —межправительственной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Размер страховых премий, перечисляемых клиентам без требования их идентификации, участники рынка предложили увеличить с 15 тыс. рублей до 100 тыс. рублей.

7 октября в Минэкономразвития создали департамент по «регуляторной гильотине».

5 сентября стало известно, что обязательные требования Банка России к финансовым организациям — банкам, МФО, ломбардам, НПФ, управляющим компаниям и так далее — могут быть пересмотрены и отменены . В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предложили применить к ЦБ «регуляторную гильотину», что подразумевает устранение всех лишних, избыточных и абсурдных правил работы для предпринимателей.