21.10.2019 15:04 173

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал срок завершения строительства второй ветки газопровода «Турецкий поток». Об этом 21 октября сообщает ТАСС .

«Наши болгарские коллеги информировали о начале строительства инфраструктуры для транспортировки газа по второй ветке «Турецкого потока». (…) Партнеры подчеркнули, что работы, как и запланировано, будут завершены в срок к 2020 году», — рассказал Лавров во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером и главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой.

18 октября начали заполнять природным газом первую нитку «Турецкого потока», а 4 октября заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога заявил, что обе нитки газопровода будут готовы до конца года .

В декабре 2014 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва отказывается от «Южного потока» через Болгарию из-за неконструктивной позиции Евросоюза. В качестве альтернативы этому проекту РФ начала строительство газопровода «Турецкий поток» через Турцию, который планируют ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

«Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода через Черное море. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность обеих веток составит 15,75 млрд кубометров газа в год.