ПРОГНОЗ-ЦБР снизит ставку на 25 б.п. в пятницу, возможен и более решительный шаг

21.10.2019 17:21 118

МОСКВА (Рейтер) — Российский Центробанк снизит ключевую ставку в пятницу на очередные 25 базисных пунктов, придерживаясь консервативного подхода к оценке рисков, считает большинство аналитиков, некоторые допускают и более решительный шаг после голубиных комментариев руководства ЦБ.

Согласно опросу, проведённому Рейтер в понедельник, 18 из 27 экспертов ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов до 6,75%, восемь человек предполагают сокращение сразу на 50 базисных пунктов до 6,50%, и один аналитик не ждет изменения ключевой ставки.

"Я думаю, что ставку снизят на 0,25 процентного пункта. ЦБ в последнее время старается не делать резких движений, чтобы не раскачивать и без того волатильный рынок, да и геополитические риски пока еще никто не отменял", — написал по электронной почте Антон Характеров, аналитик банка Зенит.

На последних трех заседаниях регулятор снижал ставку шагами по 25 базисных пунктов, доведя ее до 7,0% в сентябре 2019 года.

Глава ЦБР Эльвира Набиуллина заявила накануне недели тишины, что Центробанк видит возможность снижать ключевую ставку более решительно по сравнению с привычным умеренным темпом.

Поэтому ЦБР будет выбирать между снижением на 25 и 50 базисных пунктов, считают аналитики.

Регулятор пояснил, что намерен снижать ставку быстрее, чем ожидалось ранее, из-за позитивных инфляционных тенденций — фактическая инфляция в сентябре и октябре сложилась ниже ожиданий Центробанка .

Произошло резкое замедление годовой инфляции с 4,3% год к году в августе до 3,8% к текущему моменту благодаря благоприятной конъюнктуре мировых цен на зерно, укреплению рубля и недоисполнению бюджетных расходов, что также потребует снижения уже неактуального прогноза ЦБ в 4,0-4,5% на конец этого года, пишут аналитики ING, ожидая от регулятора снижения на 25 базисных пунктов в пятницу при смягчении среднесрочного сигнала.

Базовый сценарий Credit Suisse заключается в том, что ЦБР снизит ставку на 50 базисных пунктов уже в октябре. Если же регулятор сократит ставку на 25 базисных пунктов в пятницу, то на последнем в этом году заседании, 13 декабря он снизит ее еще 25 базисных пунктов.

Ожидания агрессивного снижения ставок в России спровоцировали ралли российских государственных облигаций ОФЗ. Ожидания смягчения политики отразились на снижении их доходности.

Доходность 10-летних ОФЗ упала до 6,53% в понедельник, самого низкого уровня с мая 2013 года с уровня около 7% в начале октября.

По мнению главного экономиста Credit Suisse Алексея Погорелова в пятницу ОФЗ будут реагировать только на решение ЦБР понизить ставку на 50 б.п.

"На наш взгляд, сейчас больше факторов в пользу понижения ставки на 25 б.п., чем на 50 б.п., так что риск разочарования для недавних покупателей все же присутствует. Однако очень много будет зависеть и от пресс-релиза по итогам заседания, и от обновленного макропрогноза, который должен быть представлен: рынок ждет сигналов о том, сколько снижений ставки впереди", — написала Ольга Стерина из Уралсиба.

Елена ФАБРИЧНАЯ, Владимир ОСТРОУХ