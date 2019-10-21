21.10.2019 17:29 129

Минтруд намерен более точно определять потребности экономики в профессиональных кадрах. На основании этих показателей, в частности, определяются контрольные цифры приема в учебные заведения на подготовку по тем или иным профессиям.

Уведомление об изменении методологии таких расчетов ведомство разместило для общественного обсуждения.

По мнению профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, приказ Минтруда, о котором идет речь, действительно нуждается в корректировке. Например, перечень профессий в нем сильно укрупнен. Скажем, он определяет, что нужны специалисты по направлению "услуги", но услуги оказывают представители множества профессий, от парикмахеров и мастеров маникюра до работников информационной сферы услуг. "Но по каким именно из них понадобятся в перспективе новые кадры? На кого учить? Дать ответ на эти уточняющие вопросы приказ не может", — говорит Сафонов.

Также, продолжает он, действующая методология предполагает проведение расчетов исходя из демографической ситуации — смертности и рождаемости. Но эти показатели лишние для определения потребности в кадрах в среднесрочной перспективе, поскольку рождаемость повлияет на рынок труда только через 18 лет, а за этот период экономика может измениться до неузнаваемости.

С точки зрения Сафонова, самое правильное — так настроить систему образования, чтобы вузы и колледжи давали учащимся базовые системные знания и умение адаптироваться к быстро меняющимся требованиям рынка труда. А самым эффективным методом планирования являются прямые заказы организаций.

В конечном итоге надо анализировать потребность в компетенциях. Но это более сложная задача.

Марина ГУСЕНКО