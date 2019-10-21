Кудлоу: декабрьские пошлины могут быть отменены, если переговоры США и Китая пройдут хорошо

21.10.2019 17:35 108

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Экономический советник Белого Дома Ларри Кудлоу в понедельник выразил оптимизм в отношении торговых переговоров с КНР и сказал, что пошлины, которые должны вступить в силу в декабре, могут быть отменены, если торговые переговоры продолжат идти хорошо.

Переговоры, которые, как ожидается, продолжатся телефонными беседами на этой неделе, "выглядят довольно хорошо", сказал Кудлоу в интервью каналу Fox Business Network.

Министр торговли США Уилбур Росс сказал ранее в понедельник, что так называемая первая фаза торговой сделки США и Китая необязательно должна быть подписана в ноябре, добавив, что соглашение должно быть "правильным".

Сьюзан ХИВИ