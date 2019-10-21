21.10.2019 17:36 115

Негосударственные пенсионные накопления россиян (НПО) в пределах 1,4 млн рублей застрахует Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Государство получит отдачу от этих длинных пенсионных средств в ближайшие два года, что поможет дать рост ВВП России на 3% в 2021–2022 годах. Об этом пишут «Известия».

Участники прошедшего в понедельник, 21 октября, совещания в Министерстве экономики отметили, что сейчас НПО не пользуются популярностью в России. В западных же странах отмечается широкое распространение систем, аналогичных НПО.

В Минэкономразвития подчеркнули, что в России необходимо создать централизованную структуру для работы с НПО.