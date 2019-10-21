21.10.2019 17:41 117

Больше всего сетевого газа на свои среднемесячные зарплаты (за вычетом НДФЛ) могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа — немногим более 20 тыс. куб. м. Об этом говорится в исследовании «РИА Новости» , опубликованном в понедельник, 21 октября.

Также в список лидеров входят Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Москва, где на среднюю зарплату можно купить более 10 тыс. куб. м газа. Во всех вышеперечисленных регионах зарплаты находятся на высоком уровне, при этом все они, за исключением Москвы, являются крупнейшими газодобывающими провинциями страны.

Наименее доступен сетевой газ в Иркутской (13,56 рубля за куб. м), Ивановской, Саратовской и Кировской областях. Жители этих субъектов РФ на среднюю чистую зарплату могут купить менее 3 тыс. куб. м голубого топлива.

Как показали результаты рейтинга, в целом по России на среднюю зарплату можно приобрести чуть более 6,3 тыс. куб. м сетевого газа, причем в разных регионах значение показателя отличается более чем в семь раз. В целом по стране потребительская цена за сетевой газ составляет 6,27 рубля за кубометр. Ниже этого показателя цены в 42 регионах, в остальных — выше.

Ранее в октябре «Известия» писали, что услуги ЖКХ можно будет оплатить в кассе магазина. Пока такой сервис будет доступен в малонаселенных пунктах, но в будущем может быть распространен на всю страну.