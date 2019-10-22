22.10.2019 17:43 133

Спрос на бензин в России в 2019 году показал рекорд падения за четыре года, снизившись на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты опрошенных «Известиями» аналитиков. Даже такой небольшой процент для рынка — серьезная цифра, за последние 10 лет более заметное снижение наблюдалось лишь в 2015-м — 1,9%. Уменьшение спроса связано не только с ценами на бензин, которые в этом году растут минимально, полагают эксперты. Эксплуатация автомобиля в целом стоит недешево –– транспортный налог, расходы на парковку, штрафы. Поэтому в крупных городах люди начинают чаще использовать другие способы передвижения, например общественный транспорт или такси. Последние же активнее переходят на газ.

Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков». По расчетам ИГ «Петромаркет», с января по сентябрь суммарное потребление бензина сократилось почти на 1% к аналогичному периоду прошлого года. Причем на конец июля цифра доходила до 1,4%, и лишь неожиданный подъем спроса в августе немного улучшил ситуацию.

В «Петромаркете» отметили, что для рынка бензина снижение в 1% — серьезное. За последние 10 лет заметное падение наблюдалось только в 2015 году — 1,9%. В 2016-м и 2017-м спрос снижался на 0,4% и 0,3% соответственно, а в 2018 году он вырос на 0,4%.

Отклонение от среднегодовых колебаний — тревожный знак, считает аналитик ГК «Финам» Алексей Калачёв.

–– Необходимо учитывать, что в 2015 году был обвал всего — рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают, –– сказал «Известиям» эксперт.

В независимом агентстве «Аналитика товарных рынков» «Известиям» пояснили, что за январь–август 2019 года потребление бензина в России снизилось на 1,1% к аналогичному периоду прошлого года –– до 23,74 млн т. Гендиректор агентства Михаил Турукалов при этом считает, что оценка может быть даже занижена из-за некоторой погрешности балансового метода, который используют для подсчета профильные аналитики.

–– Цены на российском рынке в 2019 году ведут себя слишком нетипично в сравнении с предыдущими годами, и такое поведение свидетельствует о серьезном падении потребления бензина в стране, –– сказал эксперт.

В свою очередь, в Минэнерго сказали «Известиям», что не наблюдают значительного сокращения отгрузок бензина на внутренний рынок в этом году.

–– По данным ЦДУ ТЭК, в январе–сентябре 2019 года суммарные отгрузки автомобильных бензинов с нефтеперерабатывающих предприятий российским потребителям сократились всего на 0,4% — до 26,2 млн т, –– сообщили в Минэнерго.

В ведомстве заметили, что ситуация с топливообеспечением внутреннего рынка сейчас стабильная, запасы автомобильного бензина составляют 1,7 млн т, что на 12,6% больше, чем в 2018 году. Это обусловлено ростом его производства при слабом спросе, пояснили в министерстве.

Генеральный директор ИГ «Петромаркет» Иван Хомутов отметил, что данные ЦДУ ТЭК о поставках автобензина с НПЗ на внутренний рынок не совпадают с динамикой спроса.

–– Во-первых, частично поставки идут на пополнение запасов на нефтебазах. Во-вторых, спрос на бензин в России удовлетворяется не только заводским продуктом, но и суррогатами. За девять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го потребление этих суррогатов резко снизилось, –– сказал эксперт.

Продажа бензина на бирже, где реализуется порядка 20–25% всего топлива, за три квартала этого года сократилась на 0,7%. Такие данные приводятся на сайте Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи. Вместе с тем, по данным Росстата, реализация бензина на внутреннем рынке за семь месяцев этого года выросла на 2,9%.

–– Не знаю, откуда Росстат взял такие данные. Ни один фактор не свидетельствует о росте спроса на бензин в России. Всё, что мы видим на рынке, говорит именно о его падении, –– считает Михаил Турукалов.

В ИГ «Петромаркет» слабый спрос на топливо объясняют прежде всего уменьшением потребительской активности россиян. По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения за первое полугодие показали снижение на 1,2% к тому же периоду прошлого года. Правда, в III квартале доходы резко увеличились и по итогам девяти месяцев вышли в плюс — 0,2% к 2018 году.

–– Снижение потребительской активности негативно отражается и на интенсивности эксплуатации легковых автомобилей, и на их численности, –– пояснил «Известиям» Иван Хомутов.

Еще одна причина уменьшения потребления бензина — постепенный переход автовладельцев на более дешевый газ, считает эксперт. В прошлом году потребление газомоторного топлива автомобильным транспортом выросло на 9%, за восемь месяцев 2019-го увеличилось еще на 5%, сообщил Иван Хомутов.

Снижение спроса на бензин в первую очередь говорит о потребительском поведении простых автолюбителей, ведь крупные грузоперевозчики в основном используют дизель, отмечает руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. Как писали «Известия» , за восемь месяцев 2019 года рынок новых автомобилей в России, по данным Ассоциации европейского бизнеса, снизился на 2,3%.

–– Думаю, снижение потребления не связано с ценами на бензин. Эксплуатация автомобиля стоит недешево –– транспортный налог, расходы на парковку, штрафы. Поэтому в крупных городах люди начинают чаще использовать другие способы передвижения, например общественный транспорт или такси. Последние же активнее переходят на газ, так как он дешевле, –– пояснил «Известиям» эксперт.

По данным Росстата, с начала этого года бензин подорожал на 1,8%. По итогам 2018-го его стоимость выросла на 9,4%.

Алексей Калачёв полагает, что сокращение спроса в этом году не приведет к снижению розничных цен на бензин, поскольку в последнее время они регулируются не столько рынком, сколько государством. К тому же с начала этого года стоимость топлива растет довольно медленно, не превышая темпы инфляции, так что причин отыгрывать назад у АЗС нет.

–– Не стоит забывать, что у нас постоянно увеличиваются акцизы на топливо, и с 1 января они опять вырастут почти на 4%. А акцизы составляют до 20% в розничной цене бензина. Значит, с нового года нас может ожидать некоторое подорожание топлива, –– полагает эксперт.

Также, по мнению Алексея Калачёва, на потребление бензина влияет общее снижение потребительского спроса — если падает средний чек в магазине и объем покупок, то и внутригородские перевозки товаров тоже снижаются.

Михаил КАЛМАЦКИЙ