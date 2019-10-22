Пятерка по ключевой: ставка ЦБ может достигнуть 5% через два года

22.10.2019 17:47 138

Ключевая ставка может уменьшиться до 5% и ниже к середине 2021 года, говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова (есть в распоряжении «Известий»). Прогноз основан на снижении стоимости денег в мировой экономике, замедлении роста и ожиданиях низкой инфляции. Финансовая стабильность России позволяет уменьшить значение ключевой на 2–2,5 п.п. без риска повышения цен, считают эксперты. Опрошенные «Известиями» аналитики прогнозируют, что при значении ключевого показателя в 5% через два года ипотеку будут выдавать от 6%. Проценты по вкладам при этом снизятся до 3,3–4,5%. Гражданам, которых не устроит такая доходность, придется выходить на инвестиционный рынок.

Ставка, по которой ЦБ выдает кредиты банкам под залог ценных бумаг (ключевая), может упасть до 5% и даже ниже к середине 2021 года, говорится в прогнозе РЭУ имени Плеханова. После уменьшения этого показателя следует ожидать падения процентов по ипотеке и по вкладам.

Прогноз РЭУ имени Плеханова строится на том, что деньги дешевеют во всем мире. Зарубежные центральные банки снижают ставки, а в некоторых они уже отрицательные — уровень инфляции выше стоимости банковского кредита, например, в ЕС, Дании, Швеции и Швейцарии. Мировая экономика замедляет темпы роста, ожидается низкая инфляция. Запас прочности финансовой системы позволит Банку России уменьшить ключевую ставку на 2–2,5 п.п. без риска повышения цен. Через два года она достигнет 5%, если ЦБ будет сокращать ее по 0,25 п.п. в квартал.

В сентябре инфляция замедлилась быстрее прогноза Банка России — на 0,3 п.п., до 4%, следует из информационно-аналитического комментария регулятора «Динамика потребительских цен». На ближайшем заседании совета директоров Центробанка, которое состоится 25 октября, регулятор будет действовать более решительно в снижении ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC. По ее словам, всё больше и больше свидетельств того, что замедление роста цен — устойчивый тренд, основанный на изменении спроса населения.

— ЦБ предпочитает корректировать ключевую ставку с умеренной скоростью, но, когда мы видим, что названные (основанные на спросе. — «Известия») факторы и поступающие данные могут серьезно изменить наш прогноз, мы можем изменять монетарную политику более решительно, — сказала она.

Учитывая сигналы регулятора, наиболее вероятно сокращение показателя на 0,5 п.п. на ближайшем заседании, считает главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. По его словам, возможно, будет еще один раунд на 0,25 п.п. на декабрьском совете директоров, если меры окажутся недостаточными для достижения поставленных целей по таргетированию инфляции.

Маловероятно понижение более чем на 0,5 п.п. По нашей оценке, «более решительно» — это несколько раз по 0,25 п.п. с паузами, чтобы посмотреть на реакцию рынков, оценил для «Известий» эксперт АКРА Дмитрий Куликов.

По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по ипотеке в России на 1 сентября 2019 года составила 9,91%. Банки предлагают гражданам наиболее выгодные условия при соблюдении определенных требований: зарплатный проект в кредитной организации, низкая долговая нагрузка, первоначальный взнос выше 20%, добровольное страхование жизни и др.

В случае снижения ключевой до 4–5% жилищные займы будут по 6–7,5%, оценила для «Известий» младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович полагает, что при значительном уменьшении ключевой ипотечные ставки могут отреагировать снижением до 6,5–8%. В любом случае поставленная в феврале президентом цель «ипотека по 8%» будет выполнена. С другой стороны, депозиты к концу 2019 года устремятся к уровню 6–6,3%, а при прогнозируемой ключевой ставке окажутся в диапазоне 3,3–4,5%, указал Антон Покатович.

При таких ставках по вкладам граждане будут искать, куда вложить деньги более выгодно. И по мере снижения ключевой аналитики ожидают притока на рынок новых неподготовленных инвесторов.

— Желание заработать и отсутствие экспертизы создают высокие риски получить результат, обратный ожидаемому. Поэтому регулятор играет и должен играть активную роль в этом процессе, создавая механизмы по защите неопытных инвесторов, — полагает Антон Покатович.

По его словам, граждане имеют три варианта для инвестиций. Они сами могут покупать и продавать ценные бумаги, приобретать производные финансовые инструменты. Другой способ — воспользоваться консультацией специалиста и с его помощью определить, куда вложить деньги. Также можно купить готовые инвестиционные продукты. Это доверительное управление, ПИФ, структурные инструменты. Все они отличаются уровнем риска потери денег. Эталоном надежности на российском фондовом рынке считаются государственные облигации.

Вадим АРАПОВ

