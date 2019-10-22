22.10.2019 17:51 142

Негосударственные пенсионные накопления граждан в пределах 1,4 млн рублей застрахует государство. Национальный расчетный депозитарий (НРД) будет администрировать и контролировать денежные потоки в рамках гарантированного пенсионного продукта. Отдачу от этих длинных денег государство рассчитывает получить уже через два года — это необходимо для того, чтобы обеспечить рост ВВП на 3% в 2021–2022 годах, рассказал «Известиям» участник совещания в Минэке, на котором это обсуждалось. Однако добровольные накопления на старость пока не очень популярны среди населения, констатировали эксперты.

Для добровольцев

Национальный расчетный депозитарий планируют сделать оператором негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). А государство застрахует добровольные накопления будущих пенсионеров в пределах 1,4 млн рублей, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Государство планирует защитить, как сами накопления, так и заработанный по ним инвестиционный доход. НРД также будет контролировать средства в рамках гарантированного пенсионного продукта (появился на замену концепции ИПК).

НРД воздержался от комментария, отметив, что сможет это делать только после принятия соответствующего закона.

«Длинные» пенсионные деньги должны будут стать одним из способов повысить экономический рост на рубеже 2021–2022 годов. Такой план закладывает в свой прогноз Минэкономразвития, рассказал «Известиям» участник совещания в ведомстве, на котором обсуждался этот вопрос. В пресс-службе МЭР оперативно не ответили на вопрос «Известий», так ли это.

— Центральный оператор в НПО очень нужен, — говорит вице-президент блока доверительного управления ВЭБ.РФ Александр Попов. — За 40 лет трудового стажа человек может сменить пять-шесть мест работы, и, если везде были пенсионные программы, софинансируемые работодателем, ему потом придется вспоминать, какой НПФ у него был много лет назад.

По словам Александра Попова, центральный оператор будет знать всю историю пенсионных накоплений, независимо от того, сколько раз человек менял НПФ или работу.

Аналоги НПО распространены в западных странах, где действует индивидуально-накопительная пенсионная система. Там у каждого работника есть специальный счет, куда перечисляются накопления, и, когда человек выходит на пенсию, он их тратит. В России система накопительно-распределительная — взносы работающих граждан идут на выплаты действующим пенсионерам.

Сейчас человек не может выбрать в НПФ стратегию инвестирования, однако уже есть предложения и наработки по некой индивидуализации управления этими средствами, рассказал Александр Попов. По его словам, это нормальный ход событий, когда клиент приходит и НПФ предлагает ему три-четыре стратегии инвестирования.

— Если вы только начинаете работать и у вас впереди 40 лет трудового стажа, то в первые 10–15 лет можно более рискованную стратегию применять с вероятностью большего дохода, — считает Александр Попов.

Как-то не хочется

Сейчас денежные средства в НПО защищены, хотя и не полностью, напомнил независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский. НПФ должен иметь лицензию Банка России, а также определённый уровень активов, объяснил он, а средства граждан инвестируются по декларации, подписанной регулятором. В случае банкротства фонда из-за неправомерных действий (кражи денег, например) или рисковых вложений он отвечает перед кредиторами всеми своими средствами, сказал Сергей Звенигородский, если же их не хватает, то солидарно ответственным с фондом становится депозитарий, с которым работает НПФ.

1,4 млн для пенсионных накоплений — небольшая сумма, но с чего-то надо начинать, считает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Светлана Кордо.

Заключать договоры в рамках негосударственных пенсий и платить по ним взносы можно не только в свою пользу, но и в пользу жены или мужа, родителей и детей-инвалидов, рассказал аналитик «Финама» Алексей Коренев. Чтобы не ошибиться в выборе НПФ, он посоветовал проверить, участвует ли фонд в системе гарантирования прав застрахованных лиц, оценить его рейтинги, выяснить, как долго организация работает на рынке и сколько у неё клиентов, а также каковы доходность и качество сервиса.

По последним данным Банка России, на негосударственную пенсию копят 6,2 млн граждан, многие из них делают это при помощи работодателя. Регулятор уже давно говорит о необходимости реформы сектора НПО, чтобы стимулировать население копить средства на старость, вкладывая их в пенсионные продукты, но пока большого успеха нет. Однако скоро ВЭБ.РФ купит долю в НПФ «Благосостояние», который будет призван стать крупным игроком в системе негосударственного пенсионного обеспечения.

Есть разные возможности для накоплений на пенсию в других форматах — от банковских продуктов до хранения денег наличными в валюте или рублях, объяснила старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, поэтому по собственному желанию население вряд ли будет пользоваться НПО.

В сентябре ВЭБ запустил портал «Всё о накопительной пенсии» с ответами на распространенные вопросы будущих пенсионеров, рассказал Александр Попов. В том числе, на сайте можно узнать, как определить сумму накоплений, возможные потери при досрочной смене страховщика и т.д.

Татьяна БОЧКАРЕВА, Инна ГРИГОРЬЕВА