Ставка ЦБ может достигнуть 5% через два года

22.10.2019 17:53 158

Ставка, по которой ЦБ выдает кредиты банкам под залог ценных бумаг (ключевая), может упасть до 5% и даже ниже к середине 2021 года, говорится в прогнозе РЭУ имени Плеханова (есть в распоряжении «Известий»).

После уменьшения этого показателя следует ожидать падения процентов по ипотеке и по вкладам. Прогноз основан на снижении стоимости денег в мировой экономике, замедлении роста и ожиданиях низкой инфляции.

Зарубежные центральные банки снижают ставки, а в некоторых они уже отрицательные. Финансовая стабильность России позволяет уменьшить значение ключевой на 2–2,5 п.п. без риска повышения цен, считают эксперты.

Опрошенные «Известиями» аналитики прогнозируют, что при значении ключевого показателя в 5% через два года ипотеку будут выдавать от 6%. Проценты по вкладам при этом снизятся до 3,3–4,5%.

Подробнее — в материале «Известий»:

Пятерка по ключевой: ставка ЦБ может достигнуть 5% через два года