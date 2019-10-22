Цены на нефть выросли за счет оптимизма вокруг торговых переговоров

22.10.2019 17:57 134

ЛОНДОН (Рейтер) — Цены на нефть выросли во вторник после того, как Китай сообщил о прогрессе в торговых переговорах с Вашингтоном, однако прогнозы об увеличении запасов в США ограничили подъем.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,51% до $59,26 за баррель к 14:19 МСК, тогда как фьючерсы на американскую легкую нефть WTI прибавили 0,43% до $53,54 за баррель.

Китай и США достигли определенного прогресса в торговых переговорах, сказал во вторник заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн, добавив, что любая проблема может быть решена при условии, что обе стороны будут уважать друг друга.

Международный валютный фонд предупредил в октябре, что торговая война США и Китая замедлит глобальный рост в 2019 году до минимума со времен финансового кризиса 2008-2009 годов, добавив, что прогноз может значительно ухудшиться, если торговая напряженность останется неразрешенной.

Снижение темпов экономического роста обычно означает ослабление спроса на сырьевые товары, такие как нефть.

Аналитики ожидают, что запасы нефти в США выросли шестую неделю кряду на прошлой неделе, согласно опросу Рейтер.

В то же время аналитики Goldman Sachs пересмотрели вниз свой прогноз роста добычи сланцевой нефти в США и несколько снизили прогноз роста мирового спроса на нефть на 2020 год.

Бозоргмехр ШАРАФЕДИН