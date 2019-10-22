Сопоставимые продажи McDonald's в США не дотянули до прогнозов

22.10.2019 17:58 143

(Рейтер) — McDonald's Corp во вторник отчиталась о сопоставимых квартальных продажах в США, не дотянувших до прогнозов из-за острой конкуренции с другими сетями быстрого питания и ресторанами, которые предлагают опции меню на растительной основе.

Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания отстала от Burger King, принадлежащей Restaurant Brands, и KFC, которой управляет Yum Brands, только в прошлом месяце начав сотрудничать с Beyond Meat в Канаде и включив в меню бургеры на растительной основе.

Продажи в ресторанах McDonald's в США, открытых не менее 13 месяцев, выросли на 4,8% в третьем квартале, завершившемся 30 сентября, что ниже ожидавшегося аналитиками роста на 5,17%, по данным IBES от Refinitiv.

Рост глобальных сопоставимых продаж составил 5,9%, превысив прогнозы благодаря хорошим показателям на таких рынках, как Великобритания и Франция.

Прибыль на акцию составила $2,11. Аналитики ожидали показатель на уровне $2,21.

Общая выручка, включающая как американский, так и зарубежный бизнес, выросла до $5,43 миллиарда, что несколько ниже ожиданий аналитиков в $5,49 миллиарда.

Айшвария ВЕНУГОПАЛ