22.10.2019 18:19 132

(Рейтер) — Уолл-стрит выросла во вторник благодаря подъему акций Biogen и хорошим отчетам компаний, ослабивших опасения об экономике и последствиях затянувшейся торговой войны между США и Китаем, но снижение бумаг McDonald's и Travelers ограничило рост индекса Dow Jones.

Акции Biogen подскочили на 36% после того, как производитель лекарств объявил о планах запросить у американских властей разрешение на препарат для лечения болезни Альцгеймера aducanumab, сообщив, что новый анализ клинических исследований оказался многообещающим.

В то же время McDonald's Corp отчиталась о сопоставимых квартальных продажах в США, не дотянувших до прогнозов.

Procter & Gamble сообщила о квартальной выручке, превысившей прогнозы Уолл-стрит за счет спроса на косметические бренды премиум-класса, а также на товары медицинского назначения.

Бумаги Travelers Cos Inc и Hasbro Inc снизились на фоне слабых квартальных результатов, ограничив рост американских индексов.

К 17.34 МСК индекс Dow Jones вырос на 0,02% до 26.838.28 пункта, S&P 500 — на 0,16% до 3.011,59 пункта, Nasdaq Composite — на 0,11% до 8.171,91 пункта.

Шреяши САНЬЯЛ, Арджун ПАНЧАДАР