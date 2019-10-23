23.10.2019 09:03 153

Как минимум один инвестор криптовалюты мессенджера Telegram готов подождать, пока братья Павел и Николай Дуровы снимут претензии Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Это основатель компании Qiwi Сергей Солонин, вложивший в Gram $17 млн, рассказал он «Известиям». Опрошенные «Известиями» юристы считают, что остальные инвесторы, скорее всего, тоже будут не против дождаться разрешения спора, однако у братьев Дуровых с высокой долей вероятности есть договоренности с банками и брокерами, отыграть которые назад — долго и дорого. Если токены не будут переданы инвесторам, Павлу Дурову придется платить штрафы и нести другие расходы.

11 октября американский регулятор подал иск к Telegram Group и TON Issuer и приостановил ICO блокчейн-платформы TON, на которой будет работать криптовалюта Gram. По данным комиссии, в январе–марте 2018 года братья Дуровы продали 2,9 млрд монет и привлекли $1,7 млрд. У проекта всего 171 инвестор, включая 39 резидентов США. SEC недовольна тем, что не была раскрыта финансовая информация компаний, как того требуют законы о ценных бумагах США.

По крайней мере один из инвесторов проекта Дуровых не собирается забирать свои деньги из-за иска SEC. Основатель компании Qiwi Сергей Солонин, вложивший в Gram $17 млн, рассказал «Известиям», что согласен на перенос срока передачи токенов. О планах других инвесторов криптовалюты он не знает. Из 171 инвестора Gram известны только двое — это основатель Qiwi Сергей Солонин и основатель «Вим-Билль-Дан» Давид Якобашвили. Последний отказался от комментариев.

23 октября истекает срок, к которому инвесторы Gram должны сообщить, готовы ли они к переносу запуска TON. Для продления дедлайна нужно согласие большинства, напомнил аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов. Если же более 50% будут против, Дуровы вернут 77% вложений. Остальная часть денег могла быть потрачена на развитие проекта, следует из иска SEC.

Если инвесторы не захотят ждать, пока Дуровы разбираются с SEC, то проекту предстоят дорогостоящие и долгие суды, объяснил управляющий партнер юридической компании «ЭБР» Александр Журавлев. Спор будет рассматриваться в коммерческом арбитраже Лондона и разрешаться по праву Англии, рассказал он. Таким образом, процедура может затянуться более чем на год. К тому же третейские суды не разглашают информацию и детали о спорах, поэтому широкой общественности вердикт будет неизвестен, добавил Александр Журавлев.

Но даже если инвесторы согласятся на перенос, Дуровым, возможно, придется разбираться с большим числом финансовых посредников, участвующих в сделке. Обычно это банки, брокеры, финансовые консультанты, аналитики, андеррайтеры (руководят процессом выпуска ценных бумаг), объяснил член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Юрий Брисов.

— Сделка, кажущаяся со стороны простой куплей-продажей, на практике обрастает большим количеством договоров, а следовательно, и обязательств, которые могут быть привязаны к финальной передаче токенов, — сказал он. — Если токены не передаются вовремя, могут сработать штрафные или другие механизмы защиты.

Банки и брокеры, скорее всего, потребуют себе вознаграждение в размере 2–3% от собранной со всех инвесторов суммы, то есть около $40 млн, отметил аналитик «Финама» Леонид Делицын.

Проведение ICO зависит от стоимости привлечения инвесторов, рассказал исполнительный директор компании HEADS Consulting Никита Куликов. Но в случае с Telegram затраты на маркетинг были минимальны — основным каналом продаж стало сарафанное радио. На это работали известность Павла Дурова, побочная реклама, которую ему сделал Роскомнадзор, а также секретность, отметил он.

На регистрацию компании в офшоре и юристов братья Дуровы вряд ли потратили больше $20 тыс., продолжил Никита Куликов. Так что проект TON побил сразу несколько рекордов — это крупнейшее привлечение инвестиций с минимальным бюджетом на маркетинг и организационную структуру.

Если бы Дуровы регистрировали предложение для инвесторов в SEC, это заняло бы несколько месяцев и стоило бы сотни тысяч долларов, рассказали опрошенные «Известиями» юристы.

Каких-либо затрат на маркетинг на поверхности не было — складывалось ощущение, что СМИ продвигают проект совершенно бескорыстно, подчеркнул Леонид Делицын из «Финама». По его словам, весь проект Дуровых окружен легендами. Говорят, что его создатели провели тщательный скрининг инвесторов и взяли деньги далеко не у всех — от желающих вложиться в «убийцу биткоина» отбоя не было, добавил он.

Во время первого инвестиционного раунда Дуровы предлагали купить Gram по $0,37 за штуку, во время второго раунда — уже по $1,33, говорится в иске SEC. По прогнозу основателей проекта, в свободной продаже криптовалюта будет стоить $3,62. Дуровы хотят создать «блокчейн, на котором будет работать виртуальная валюта нового поколения и децентрализованные приложения», отмечает SEC.

Суд проведет слушания по делу Telegram в феврале 2020 года, и в интересах братьев Дуровых урегулировать претензии SEC как можно скорее. Как отмечает Леонид Делицын, сейчас главный риск для мессенджера — потеря рынка США, а второй — это то, что конкурирующие финтех-проекты, например Libra от Facebook, сумеют быстрее договориться с американскими властями и внедрить свои платежные решения.

Татьяна БОЧКАРЕВА, Валерий КОДАЧИГОВ