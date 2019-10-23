23.10.2019 09:06 210

До конца 2019 года Сбербанк увеличит до 3 тыс. количество магазинов, в которых его клиенты смогут снять наличные на кассе. Об этом «Известиям» рассказал первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин. Скоро такая услуга появится еще у «Открытия» и Промсвязьбанка. Недавно ее запустили Россельхозбанк, Райффайзенбанк и Альфа-банк. Заинтересована в таком сервисе и торговая сеть «Магнит». Таким образом, на всю страну услуга может быть распространена уже в перспективе одного-двух лет, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

До конца года Сбербанк оборудует 3 тыс. магазинов для снятия наличных на кассах в 76 регионах России, рассказал «Известиям» первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин. Он добавил, что сейчас сервис реализуется на базе эквайринга Сбербанка и доступен для держателей карт более чем в 2,3 тыс. торговых точек.

В Промсвязьбанке «Известиям» сообщили, что пилотный проект по снятию наличных вместе с покупкой планируют запустить в ноябре, а в банке «Открытие» добавили, что услуга будет доступна со следующего года. Сервис тестируется Россельхозбанком начиная с апреля 2019-го, в сентябре такую возможность запустил Альфа-банк, а в октябре — Райффайзенбанк, рассказали «Известиям» в этих кредитных организациях.

Таким образом, больше половины из топ-10 российских банков запустят сервис в 2020-м году. В ВТБ, Газпромбанке, МКБ и «Юникредите» пока такими планами с «Известиями» не поделились.

Более мелкие кредитные организации также заинтересованы в развитии услуги — например, Ак Барс Банк внедряет ее в в Татарстане, рассказали в банке. В пресс-службе подчеркнули, что сейчас технология работает в 22 населенных пунктах, всего проведено операций на сумму более 10 млн рублей. Банк «Возрождение» позволяет снять наличные в торговой сети Billa. Аналогичный сервис по обналичиванию денег, только не на кассах, а в почтовых отделениях, предлагает Почта Банк: такая услуга уже действует в 38 тыс. офисов по всей стране, рассказали «Известиям» в кредитной организации.

Впервые о своей заинтересованности в этой услуге заявила и торговая сеть «Магнит»: в ее пресс-службе «Известиям» сообщили, что планируют протестировать технологию, чтобы оценить ее влияние на бизнес-процессы и покупательский отклик. Услуга повысит лояльность клиентов, ожидают в «Магните».

На данный момент Billa — единственный крупный ритейлер, который предлагает подобную услугу уже в 170 магазинах по всей России. Там деньги могут снять держатели карт 12 банков с платежной системой MasterСard, рассказали «Известиям» в пресс-службе финансовой корпорации. Сервис также будет запущен в сети магазинов ВкусВилл, рассказали «Известиям» в Visa. В НСПК не ответили на вопросы «Известий». Ранее в X5 Retail Group заявляли «Известиям», что запуск сервиса возможен в сети магазинов «Пятерочка», но информацией о сроках не поделились.

Выдача небольшой суммы наличных одновременно с покупкой товара или услуги поможет сформировать привычку людей пользоваться пластиковыми картами, сказали «Известиям» в Банке России. В пресс-службе добавили, что в итоге сервис будет содействовать росту финансовой доступности, в том числе в сельских и малых населенных пунктах, где отсутствуют подразделения финансовых организаций, а до ближайшего банкомата ехать далеко. Важное условие предоставления такого сервиса — наличие в поселении доступа к интернету, без которого невозможен приём карт в оплату за товары или услуги, подчеркнули в ЦБ.

В ходе эксперимента по снятию наличных на кассах проводится оценка аспектов правовой базы совершения таких операций, а в случае необходимости она будет изменена, подчеркнули в регуляторе. Там отметили, что в дальнейшем ЦБ может разработать план мероприятий по распространению технологии на отдалённых, малонаселенных и труднодоступных территориях, что позволит содействовать решению задачи повышения финансовой доступности.

От появления нового сервиса выигрывают все участники: потребители получают удобную услугу, ритейлеры — возможность меньше пользоваться инкассацией, а финансовые организации таким образом смогут избежать снятия всей зарплаты с карты в банкомате, поскольку клиенты будут выбирать в пользу частичного обналичивания на кассах, считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Основной вопрос — установление справедливого уровня комиссии, которая устроит покупателей, уверен эксперт. Пока участники рынка предлагают сервис бесплатно.

В случае востребованности услуги уже в течение нескольких лет она сможет быть внедрена во всех магазинах, где есть возможность приема карт, уверен Вячеслав Путиловский. В перспективе одного-двух лет сервис может появиться в торговых точках по всей стране, если банки и ритейлеры высоко оценят его финансовую эффективность, согласился управляющий директор агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков.

Распространение услуги будет сдерживаться тем, что она снижает окупаемость банкоматной сети, опасается Станислав Волков. По словам эксперта, в дальнейшем при решении вопроса об установке новых автоматов кредитные организации уже будут учитывать опцию снятия наличных на кассах. Что в итоге приведет к постепенному сокращению банкоматной сети.

Наталья ИЛЬИНА