23.10.2019 10:11 158

Счетная палата России поддержала более амбициозный план приватизации на 2020–2022 годы. Об этом заявил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин в Госдуме при рассмотрении проекта бюджета в первом чтении, сообщает «РИА Новости» в среду, 23 октября.

На минувшей неделе первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов после разговора с иностранными инвесторами в кулуарах встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка заявил, что Министерство экономического развития должно подготовить более амбициозную программу приватизации, включить туда пакеты небольших компаний, при этом и крупные компании тоже должны рассматриваться.

«Мы приветствуем это заявление, но вообще-то это следовало обсуждать до бюджета», — сказал Кудрин.

Он добавил, что эти доходы должны войти в параметры бюджета, а также напомнил, что на ближайшие три года в проекте бюджета пока заложены рекордно низкие доходы от приватизации — 11 млрд рублей.

Проект новой программы приватизации предполагает продажу части госпакетов «РусГидро», «Совкомфлота», «Транснефти», «Ростелекома», «Россетей» и ОЗК в срок до 2022 года.

10 октября стало известно, что в ближайшие шесть лет количество госкомпаний сократится почти в два раза . В настоящее время государство в лице Росимущества владеет порядка 1,5 тыс. рыночных организаций. К концу 2024 года их количество планируется уменьшить на 47% — до 797 компаний.

Целью приватизации является пополнение бюджета и увеличение темпов экономического развития страны за счет деятельности частных компаний, чья эффективность выше государственных.

Государство планирует оставить за собой лишь те акционерные общества, которые заняты обеспечением каких-либо государственных функций. Также, по заявлению Росимущества, в России могут исчезнуть федеральные и муниципальные унитарные предприятия.