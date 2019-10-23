23.10.2019 09:12 170

Россия списала задолженности странам Африки на сумму, превышающую $20 млрд. Об этом в среду, 23 октября, заявил президент России Владимир Путин на экономическом форуме, который проходит в рамках саммита Россия–Африка в Сочи 23–25 октября.

«Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает $20 млрд», — цитирует российского лидера «РИА Новости» .

Также глава государства отметил, что с некоторыми странами запущены совместные программы, предполагающие использование долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия–Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом проходит экономический форум, в котором принимают участие главы государств, представители бизнеса и госструктур.

Ранее 21 октября сообщалось, что российский экспортный центр и российские банки совместно с рядом иностранных партнеров подпишут соглашение о создании платформы для торговых расчетов между Россией и Африкой, ее объем составит порядка $5 млрд.