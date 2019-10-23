В «Нафтогазе» опровергли обязательство поставлять газ в ДНР и ЛНР

23.10.2019 09:13 150

В «Нафтогазе Украины» опровергли информацию о постановлении правительства Украины, согласно которому компания обязана поставлять газ на территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) без учета должностей.

На странице «Нафтогаза» в Facebook 23 октября говорится, что кабмин разрешил предприятиям временно «вывести за скобки» долги своих объектов, находящихся в Донбассе, ведь собрать задолженности у компаний «объективно нет возможности».

«Теперь они могут поставлять тепло потребителям на подконтрольной территории на тех же условиях, на которых поставляют другие тепловики, полностью расположенные в пределах подконтрольных районов», — говорится в сообщении.

Перечень соответствующих объектов с суммами долгов в ближайшее время будет составлен властями. Ранее принятое постановление правительства, запрещающее газоснабжение самопровозглашенных республик, продолжает действовать.

Новое постановление украинского кабмина было опубликовано 23 октября. Согласно тексту документа, предприятия, имеющие объекты в ДНР и ЛНР, должны осуществлять поставки в самопровозглашенные республики, чтобы обеспечить устойчивое прохождение отопительного периода.

4 октября стало известно о планах Киева существенно ограничить поставки в ДНР и ЛНР воды, электроэнергии и тепла, сводя их к нулю.