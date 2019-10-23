23.10.2019 13:13 194

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал на заседании Госдумы, как финансисты намерены спасти доходы казны от хитростей, к которым прибегают компании при замене штатных работников на "самозанятых", труд которых освобожден от страховых взносов и НДФЛ.

"Федеральная налоговая служба видит все те предприятия, которые сегодня пытаются взять к себе вместо штатных работников самозанятых, — сказал министр. — Поэтому мы договорились о том, что в течение этого года не будем проводить специальные проверки таких предприятий и вводить меры ответственности за таких штатных работников. А со следующего года это ограничение снимается. И со следующего года, если самозанятый оказывает услуги только одному предприятию, налоговая служба будет досчитывать этому предприятию и страховые взносы и, соответственно, подоходный налог, как это было бы при выполнении данной работы штатным сотрудником", — сказал Силуанов.

Сегодня специальный налоговый режим для самозанятых действует лишь в четырех регионах России. В следующем году "мы договорились с налоговиками о том, что с начала года даем возможность участия в этом эксперименте регионам-донорам. Всего их 13" - уточнил Силуанов в эфире Первого канала.

Александр ПРОЦЕНКО