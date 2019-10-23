23.10.2019 13:17 247

Эксперимент с опытной эксплуатацией беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования продолжается. Но согласно нормативным актам машина не может передвигаться без водителя. Изменить ситуацию просто, считает премьер-министр Дмитрий Медведев, достаточно исправить Правила дорожного движения.

Об этом он сообщил на форуме "Открытые инновации". Ведущий форума рассказал, что в прокуратуру было подано заявление в связи с использованием беспилотного автомобиля в "Сколково". Ведь без водителя у нас, согласно правилам, ездить нельзя. На что премьер ответил, что это поправить можно: "Нужно просто правила изменить".

Премьер отметил, что закон никогда не будет поспевать за техническими изменениями, он в силу своей природы консервативен. Для примера: в США сертифицировано 1,5 тысячи таких машин, в Китае — 400, а в России — всего 55. "Из-за регуляторных барьеров мы не смогли их ввести столько, сколько надо", — отметил Дмитрий Медведев.

Как сообщили в Госавтоинспекции, ведомство беспилотным транспортом не занимается. Оно занимается контролем за соблюдением Правил дорожного движения. А беспилотным транспортом занимается Минпромторг. Если будут даны поручения, то тогда и будут рассматриваться предложения о внесении поправок в правила, которые Госавтоинспекция и будет рассматривать. Пока таких поручений и предложений нет.

Надо сказать, что на данный момент эксплуатацию беспилотного транспорта у нас регулирует только постановление правительства о проведении соответствующего эксперимента. Причем если изначально проводить эксперименты с ним можно было только в Москве и Татарстане, то сейчас география значительно расширяется. Испытывать эту технику смогут на дорогах общего пользования Московской, Владимирской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Ленинградской областей. А также в Чувашской Республике, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.

Но при этом сохраняется требование, чтобы за рулем такого транспорта находился водитель, чтобы принять на себя управление в экстренной ситуации.

Для того чтобы регулировать движение беспилотников Правилами дорожного движения, необходимо сначала разработать закон, который их вообще допустит к эксплуатации на дорогах.

Например, внести изменения в закон о безопасности дорожного движения, которые разрешат подобному транспорту выезжать на трассы.

Сейчас в Госдуме разрабатывается закон "Об опытной эксплуатации инновационных транспортных средств". Если он будет принят, то беспилотники будут допущены к участию в дорожном движении. Правда, он потребует огромного количества подзаконных актов.

Да и над самим законопроектом еще предстоит долго трудиться. Тем более что большое количество вопросов вызывает правовая сторона дела: кто будет отвечать в случае ДТП с таким автомобилем? Ведь любая техника сбоит. На эти вопросы предстоит ответить разработчикам новых нормативных актов.

Для того чтобы регулировать движение беспилотных автомобилей Правилами дорожного движения, необходимо сначала разработать закон, который их вообще допустит к эксплуатации на дорогах.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

