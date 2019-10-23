23.10.2019 20:23 169

ЛОНДОН (Рейтер) — Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал в среду председателю Европейского совета Дональду Туску, что не хочет новой отсрочки выхода страны из Евросоюза и уверен, что все еще может провести сделку о Brexit через парламент к 31 октября, сообщил пресс-секретарь Джонсона.

В ответ на вопрос, считает ли Джонсон, что может добиться одобрения сделки парламентом к 31 октября, пресс-секретарь сказал: "Таково было сообщение, переданное премьер-министром Дональду Туску ранее этим утром".

"Совершенно ясно, что общество хочет, чтобы это осуществилось... они хотят, чтобы Brexit осуществился... Нам совершенно ясно, что они бы хотели, чтобы Brexit осуществился к 31 октября".

Элизабет ПАЙПЕР