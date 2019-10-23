23.10.2019 23:31 187

МОСКВА (Рейтер) — Российская валюта к вечеру среды подешевела до уровней вблизи 64 за доллар, и против нее могло выступать перепозиционирование из длинного рубля как реакция на рост ожиданий агрессивного смягчения ДКП Банком России до конца текущего года.

При этом участники валютного рынка отмечали продажи экспортной выручки к пику налогового периода, удержавшие рубль от более существенного падения, тогда как внешний новостной фон в среду не давал поводов для заметных внутридневных изменений валютного курса.

К 17.45 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была вблизи 63,95, и рубль теряет треть процента. Ранее было достигнуто значение 63,99.

К евро рубль теряет почти четверть процента, котировки вблизи 71,07.

Вероятность снижения ключевой ставки ЦБР на 50 базисных пунктов по итогам совета директоров 25 октября оценивается сейчас фьючерсным рынком в 71% против оценок снижения на 25 базисных пунктов с вероятностью в 29%. Одновременно усилились и ожидания смягчения ДКП на декабрьском заседании Центробанка.

В частности, американский инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 базисных пунктов в пятницу и такой же шаг на следующем заседании в декабре, в результате чего ставка достигнет уровня 6,0% к концу года. Аналогично считают и аналитики Сбербанка

Такая переоценка предстоящих шагов ЦБ происходит после последних комментариев руководства российского регулятора о возможности снижения ключевой ставки более решительно по сравнению с привычным умеренным темпом ее изменения.

По мнению Кирилла Тремасова из компании Локо-Инвест, ЦБР сейчас не готов брать такие риски, столь резко снижая ставки, а на решение регулятора снижать или не снижать ставку в декабре будет влиять много факторов, в первую очередь, сигнал от ФРС о намерении продолжить снижение своих ставок или сделать паузу.

Сейчас вероятность снижения ставки ФРС США на 25 б.п. по итогам заседания 29-30 октября оценивается в 91%.

Агрессивное смягчение ДКП российским регулятором сузит дифференциал процентных ставок, невзирая на аналогичные шаги американского, и далее сделает менее привлекательными спекуляции carry-trade с рублем.

"По ощущениям, с валютным бидом вышли нерезиденты — они фиксят на споте длинные рублевые позиции перед заседанием ЦБ, поскольку при таких снижениях (ключевой ставки), о которых стали сейчас говорить на рынке, вплоть до 100 б.п. до конца года, сидеть в рубле ради процентных ставок становится не комфортно с учетом исторической волатильности рубля", — сказал дилер крупного российского банка.

При этом он отметил, что иностранным инвесторам ничто не мешает при подобных ожиданиях заходить в ОФЗ через свопы.

Этот же фактор одновременно поддерживает рынок ОФЗ, который в среду вновь переписал многолетние рекорды, а российский Минфин сумел разместить на аукционе весь заявленный объем 11-летних бумаг с дисконтом к рыночной доходности, 30 миллиардов рублей под 6,49% при спросе 42,2 миллиарда.

"Успех Минфина очевидно связан с ожиданиями резкого понижения ставки Банка России 25 октября. Тем не менее потенциал успехов Минфина в размещении долгосрочных бондов без премии выглядит ограниченным на фоне снижения шансов дальнейшего замедления инфляции", — сказал Александр Осин из компании Фридом Финанс.

На ближайшую пятницу приходится пик уплаты российских налогов, в том числе, важного для экспортеров НДПИ, чья средняя оценка составляет почти 0,5 триллиона рублей..

Владимир АБРАМОВ