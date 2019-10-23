Правительство поддержало законопроект, предлагающий отменить запрет на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.

Об этом говорится в официальном отзыве правительства на документ, подписанном вице-премьером Константином Чуйченко.

Документ размещен на сайте Госдумы.

Правда, в нем есть оговорка — "поддерживается с учетом замечаний".

Напомним, законопроект был разработан депутатами Госдумы. Его суть: разрешить предприятиям, которые заключили договор с организаторами, продавать пиво на официальных спортивных соревнованиях по футболу (за исключением детско-юношеских матчей). А вырученные деньги — направлять на развитие профессионального и детско-юношеского спорта.

"Спортивные мероприятия, проводимые на территории Российской Федерации, в том числе чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года, Кубок конфедераций FIFA 2017 года, показали, что при их должной организации (увеличение количества контролеров-распорядителей, камер слежения и т.п.) продажа алкогольной продукции на стадионах не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей на стадионах", — говорится в отзыве.

При этом в нем написано, что было бы целесообразно уточнить механизмы расходования финансовых средств, полученных организаторами спортивных мероприятий и прописать в законопроекте юридическую ответственность организаторов за ненаправление вырученных средств на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта или за направление их на другие цели.

Марина ГУСЕНКО