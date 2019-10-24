24.10.2019 11:36 111

Оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС могут ввести в 2021 году. Правительство вернуло в Минпромторг законопроект, предлагающий кардинальные меры борьбы с обманом автовладельцев. Сейчас ведется разработка новой редакции Кодекса об административных нарушениях (КоАП), сообщили «Известиям» в ведомстве. Теперь министерство готовит предложение, чтобы оборотные штрафы — от 500 тыс. рублей — включили сразу в новый кодекс, который должен вступить в силу 1 января 2021 года.

Смена кодекса

Введение оборотных штрафов за недолив топлива на АЗС могут отложить на 2021 год. Ранее предполагалось, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в нынешнюю осеннюю сессию. Однако, как сообщили «Известиям» в Минпромторге, внесенный в мае в правительство законопроект был возвращен в ведомство. Причина — разработка нового КоАПа. Теперь, в соответствии с поручением главы правительства Дмитрия Медведева от 6 августа 2019 года, в кабмин не могут вноситься проекты федеральных законов, предполагающие изменения в КоАП.

Как отметили в Минпромторге, сейчас ведомство готовит инициативу о том, чтобы положения законопроекта об оборотных штрафах за недолив были учтены при разработке нового КоАПа.

–– Соответствующие предложения будут направлены в Минюст России в ближайшее время, –– рассказали в министерстве.

В Росстандарте рассчитывают, что предлагаемые законопроектом положения с большой вероятностью будут включены в новый КоАП, сказали «Известиям» в службе.

В правительстве «Известиям» подтвердили, что вернули проект поправок в КоАП в Минпромторг «для проведения анализа на предмет его соответствия концепции нового Кодекса РФ об административных правонарушениях». Документ ждут в кабмине уже в октябре.

Чувствительный штраф

Согласно нынешней версии законопроекта, штраф за недолив топлива составит 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. рублей. В случае повторного нарушения он вырастет до 3%, но не менее 2 млн рублей.

Заинтересованные министерства на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержали законопроект, замечания Минэкономразвития и Минэнерго были учтены, добавили в Росстандарте.

Сейчас обнаруженные на АЗС нарушения обходятся автозаправкам гораздо дешевле. К ним применяют ч. 1 ст. 19.19 действующего КоАП («Нарушение законодательства об обеспечении единства измерений»). Штраф для должностных лиц составляет от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических –– от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Как ранее сообщали «Известия», в ходе проверок АЗС за восемь месяцев 2019 года на каждой пятой заправке был обнаружен недолив топлива. Нарушителями признали 39 АЗС из 200 проверенных Росстандартом.

Ранее вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко, возглавляющий межведомственную рабочую группу по подготовке нового КоАПа, заявил, что он должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

Президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша считает, что после введения оборотных штрафов добросовестные трейдеры продолжат работать так, как раньше.

— Они не боятся штрафов, поскольку у них нет нарушений. Недобросовестные как нарушали, так и будут это делать. Их надо убирать с рынка, –– сказал «Известиям» эксперт.

При этом президент РТС считает, что предлагаемые Минпромторгом оборотные штрафы несоразмерны нарушениям. Евгений Аркуша также отмечает, что при проверке недолива возможны ошибки.

–– Допустимая погрешность измерения сейчас всего 0,25%, то есть 25 мл на 10 л топлива. Если АЗС недолила 30 мл, то это уже будет считаться нарушением с присуждением оборотного штрафа, хотя речь может идти просто о какой-то ошибке. Думаю, в таких случая владельцы АЗС будут обращаться в суд, опротестовывать штрафы, –– пояснил он.

Проблема недолива существует, но она сильно преувеличена, считает президент Независимого топливного союза Павел Баженов. По его словам, оборотные штрафы могут стать фактором коррупционного риска.

–– Если есть рычаг, способный уничтожить некоторые заправки, то повышается вероятность того, что, с одной стороны, будут проводиться показательные «порки», с другой — и это большинство случаев — достигаться негласные договоренности с АЗС, –– сказал он «Известиям».

В пресс-службе сети АЗС «Газпромнефть» «Известиям» сообщили, что все топливораздаточные колонки на автозаправках ежедневно проверяются на точность отпуска с помощью сертифицированного и опломбированного прибора –– мерника.

–– Каждая колонка имеет пломбу государственного поверителя, и у персонала АЗС нет доступна к настройкам оборудования, –– отметили в компании.

Тайный проверяющий

Сейчас у контролирующих органов мало возможностей определить недолив топлива, считает руководитель Федерации автовладельцев России, член общественного совета Росстандарта Сергей Канаев. Дело в том, что уменьшение заливаемого в бак бензина обеспечивает программа, настроенная так, что может недолить и 3%, и 5%, а может залить и правильный объем. При этом, чтобы переключить программу и скрыть недолив, достаточно 30 секунд — проверяющие могут ничего не обнаружить.

По мнению Сергея Канаева, оборотные штрафы –– лишь первое звено в борьбе с недоливом. Дальше нужно узаконить возможность проверять АЗС в режиме тайного покупателя. Так, в частности, уже действует ФАР.

–– В ходе одной из проверок АЗС мы купили дизеля на 500 рублей. Выяснилось, что недолили 2 л 180 мл –– почти 12%. Топливо стоило 44,9 рубля за 1 л, а нам с учетом недолива обошлось в 55,8, –– рассказал «Известиям» эксперт.

Как ранее сообщили «Известиям» в Росстандарте, для контроля возможного недолива топлива на АЗС проводятся плановые проверки, с предварительным уведомлением организаций, а также внеплановые инспекции в присутствии представителя АЗС. Таким образом, собственники заправок чаще всего заранее узнают о приходе контролеров и имеют возможность подготовиться.

Чтобы этого не происходило, Минпромторг совместно с Росстандартом ранее предложили изменения в законодательство, которые позволят проводить внеплановые проверки и контрольные закупки в режиме «тайного покупателя». Сейчас законопроект проходит согласования с заинтересованными министерствами.

Михаил КАЛМАЦКИЙ