24.10.2019 11:38 123

Бизнеc поддержал заявление первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова о необходимости контроля самозанятых. На заседании Госдумы, посвященном рассмотрению бюджета в первом чтении, чиновник анонсировал, что со следующего года налоговая служба будет проверять компании, которые регистрируют своих сотрудников под видом работающих на себя. Кроме перспектив этой категории граждан, депутатов интересовали меры по ускорению экономического роста. Минфин планирует мотивировать предпринимателей вкладывать деньги в развитие через расширение программы госинвестиций. В следующие годы расходы казны выйдут на беспрецедентный уровень — через бюджетную систему распределят более 35% ВВП.

Нынешний проект бюджета от прошлогоднего отличается значительно более либеральным подходом к государственным затратам. Документом, как и прежде, предусматривается профицит, однако уже в 2020 году он сократится по сравнению с 2019-м на 1 трлн рублей — с 1,9 до 0,9 трлн рублей.

В 2021 и 2022 годы бюджет получит «прибыль» в 0,6 трлн и 0,3 трлн рублей соответственно. Доходы в следующие три года составят 20,4 трлн, 21,2 трлн и 22 трлн рублей, расходы — 19,5 трлн, 20,6 трлн и 21,8 трлн рублей. На 13 нацпроектов в 2020–2022 годы будет направлено 2 трлн, 2,2 трлн и 2,7 трлн рублей соответственно.

Антон Силуанов, представляя парламентариям проект плана казны, отметил беспрецедентный уровень финансирования экономики из средств государства. В 2020 году 35,1% ВВП страны будет перераспределяться через бюджеты федерации и регионов, а также внебюджетных фондов.

Несмотря на ряд недостатков, депутаты поддержали документ Минфина. За его принятие в первом чтении проголосовали 78%, против — 14%. Часть парламентариев не присутствовали при обсуждении. Основным достоинством главного финансового документа страны назвали его устойчивость к любым внешним шокам. В частности ненефтегазовый дефицит бюджета будет стабильным на протяжении трёх лет и составит 5,8–5,9% ВВП.

Впрочем, отдельные нюансы плана Минфина всё же вызвали вопросы у депутатов. Например, представители ЛДПР попросили Антона Силуанова прокомментировать ситуацию, когда компании регистрируют своих штатных сотрудников как самозанятых для ухода от налогов. Глава Минфина объявил, что уже со следующего года ФНС начнет привлекать к ответственности организации, злоупотребляющие льготами.

— Налоговая служба, если самозанятые оказывают услуги только одному предприятию, будет досчитывать этому предприятию страховые взносы и подоходный налог, — заявил Антон Силуанов.

Он добавил, что ФНС видит все компании, которые сегодня пытаются взять вместо штатных работников самозанятых, однако пока их не наказывает.

Как только правительство будет уверено, что льготы для работающих на себя не несут значительных рисков злоупотреблений, оно даст большему количеству регионов право регистрировать граждан в качестве самозанятых, заявил «Известиям» президент объединения «Опора России» Александр Калинин. Хотя недобросовестное использование бизнесом преференций для фрилансеров пока минимально, оно может дискредитировать режим.

— Российское законодательство для самозанятых — одно из наиболее прогрессивных в мире, другие страны берут с нас пример, — сказал Александр Калинин. — Чем прозрачнее будет режим — тем лучше. И тем скорее к нему допустят остальные субъекты РФ (пока действует только в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. — «Известия»).

Режим уплаты налога на профессиональный доход предполагает доверие к предпринимателю со стороны государства, согласился с ним глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. С каждым днем формат для самозанятых становится всё более популярным, а его расширение на другие регионы позволит еще большей части теневого сектора обелиться и работать по закону.

Исходя из этих доводов «Опора России» и ТПП поддерживают необходимость контроля работающих на себя со стороны налоговой со следующего года.

Значительный блок вопросов при обсуждении проекта бюджета на трехлетку касался ускорения экономического роста. Депутаты интересовались у Антона Силуанова, как правительство собирается обеспечить вхождение страны в пятерку крупнейших экономик мир. В частности, «эсеры» уточнили, появился ли четкий план по увеличению доли инвестиций в ВВП с нынешних 21% до 25% (такую задачу ранее поставил президент в «майских указах»).

Глава Минфина сообщил, что правительство разработало комплекс мер по ускорению притока вложений в экономику. Во-первых, запущен механизм «регуляторной гильотины» — он аннулирует неактуальные законы и нормативы. Во-вторых, планируется инициировать совместные проекты с бизнесом при помощи средств Фонда национального благосостояния. В-третьих, инвестиции коммерческих корпораций будут привлекать такие национальные проекты, как цифровая экономика или план развития инфраструктуры, запущенные на средства государства.

Еще одним существенным стимулом для бизнеса станет закон о защите капиталовложений, гарантирующий предприятиям защиту от негативных изменений законодательства, дополнил список Антон Силуанов.

Впрочем, эффективность мер, разработанных кабмином, вызвала скепсис у депутатов. В частности, они отметили, что около 20% целевых показателей госпрограмм невозможно отследить, реализация национальных проектов — низкая (по ряду инициатив выполнено менее 10% годового плана), а поддержка государственных корпораций и компаний — зачастую необоснованна.

В 2019 году нацпроекты действительно практически не были развернуты в полную силу, согласился с депутатами руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов. По его мнению, это был год «подготовки к рывку», а реальные инвестиции в рамках этой системы стартуют только в 2020-м. К тому же бизнес адаптировался к повышению НДС и не успел позитивно отреагировать на понижение ставок Центробанка, которое должно способствовать притоку вложений в экономику.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ