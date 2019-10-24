24.10.2019 11:40 306

Порядок поверки счетчиков изменится: бумажные свидетельства о поверке уйдут в прошлое (точнее, их будут выдавать только по желанию), значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта. Это подорвет бизнес мошенников, которые манипулируют сроками поверок, навязывают их и массово продают гражданам фальшивые свидетельства.

Законопроект об электронной фиксации результатов поверок правительство внесло в Госдуму. Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал "РГ", как это будет работать на практике.

"После того как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг, — сказал он. — Эта запись будет выступать единственным подтверждением поверки прибора учета и информировать владельца о дате следующей поверки".

Результаты поверок и сейчас вносятся в реестр Росстандарта — федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, но, во-первых, эта запись имеет исключительно справочный характер, а во-вторых, результат поверки отображается только через несколько дней после передачи сведений. Сейчас Росстандарт работает над тем, чтобы услуга предоставлялась в режиме онлайн и результаты поверок, и вообще всех метрологических работ, имели юридическую силу не в бумажном варианте, а в виде электронной записи в реестре.

"В этом случае владелец прибора учета будет всегда в курсе, поверен его прибор учета или нет, и самое главное, он будет защищен от звонков, объявлений и извещений о срочной и "неминуемой" поверке или замене прибора учета, — подчеркивает Алексей Абрамов. — Мошенникам не только будет сложнее навязывать свои услуги, но и нам будет проще бороться с ними. И если какая-то организация, занимающаяся поверкой приборов учета на дому, с двумя метрологами в штате, попытается заявить, что в ночь с 31 декабря на 1 января было поверено 100 счетчиков, информационная система просто откажется это принять".

Деятельность компаний-поверителей не подпадает под прямой метрологический надзор, хотя "чистота" работ по поверке и своевременная передача результатов в фонд требуют именно такого надзора, сказал Абрамов. В ближайшее время планируется предложить такие поправки в законодательство. Но даже и без этого "мухлевать" будет сложнее.