24.10.2019 11:45 129

Страна заняла 28-е место в рейтинге Всемирного банка.

Россия заняла 28-е место в обновленном рейтинге Doing Business, поднявшись на три позиции по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в докладе Всемирного банка (есть в распоряжении «Известий»). Укрепление позиций связано с сокращением сроков получения разрешений на подключение электричества и строительство, а также уменьшением времени, которое предприниматели тратят на уплату налогов, рассказали «Известиям» в Минэкономразвития. Там добавили, что большую роль сыграл и механизм «Трансформация делового климата», доказавший свою эффективность. При этом за II квартал 2019 года 43% мероприятий в его рамках всё-таки исполнены не были, следует из отчета ведомства.

Между Австрией и Японией

Комментируя рейтинг Всемирного банка, министр экономического развития Максим Орешкин отметил, что сегодня РФ соседствует с государствами, в которых действительно хороший бизнес-климат.

— Россия остается лучшей из стран БРИКС и опережает многие европейские государства, занимая место в рейтинге между Австрией и Японией. Однако, чтобы сохранить позиции, нужно будет очень активно двигаться вперед: конкуренция серьезная, тот же Китай нас уже вплотную поджимает, передвинувшись с 46-го на 31-е место, — сообщил Максим Орешкин, добавив, что в топ-30 шкалы счет идет на десятые, а иногда и сотые доли индекса.

Лидерами рейтинга в этом году стали Новая Зеландия, Сингапур и Гонконг. Россия оказалась единственной страной, которая показала рост в 92 позиции за последние девять лет и сократила дистанцию до лучшей практики до 8,6 балла: страна – лидер рейтинга набрала 86,8 очка из 100, а Россия — 78,2. Кроме того, удалось обогнать европейские государства, такие как Испания, Франция, Польша, Швейцария и Нидерланды.

Повышению России в рейтинге способствовал ряд реформ, заявили «Известиям» в Минэкономразвития. Так, страна заняла седьмое место по подключению к системе электроснабжения — срок этой процедуры сократился до 32 дней — и подключению к сетям. По регистрации собственности Россия на 12-м месте, по получению разрешения на строительство — на 26-м, благодаря снижению затрачиваемого на это времени на 29 дней. Кроме того, удалось улучшить показатели по направлению «Налогообложение»: период, который уходит у предпринимателей на уплату сборов, сократился на девять часов, сообщили в ведомстве.

Большой вклад в продвижение России в Doing Business внесла и «Трансформация делового климата» — механизм формирования и реализации реформ совместно с бизнесом. Улучшение положения страны в рейтинге свидетельствует об эффективности выполненных мер в его рамках, заявили в Минэке. Тем не менее в реализации механизма не все идет гладко: согласно статистике выполнения плана за II квартал 2019 года, 43% мероприятий не были осуществлены вовремя.

Инструменты поддержки предпринимателей, реформа контрольно-надзорной деятельности, оценка регулирующего воздействия также существенно повлияли на улучшение инвестиционного климата в России, полагают в Минэке. Большие надежды в ведомстве возлагают и на «регуляторную гильотину». Однако далеко не все эти реформы учитываются при составлении рейтинга. Doing Business ориентирован в первую очередь на оценку стандартных процедур и не полностью отражает инвестиционный климат, добавил Максим Орешкин. Например, специалисты Всемирного банка не измеряют стабильность регулирования, которая сильнее всего влияет на инвестиционную активность в России.

— Сегодня инвесторов больше всего волнуют частое изменение условий и низкая предсказуемость, поэтому главная задача правительства на ближайшее время — стабильность регулирования, — заявил министр.

Рейтинг и реальность

Цель достичь 20-й строчки в Doing Business Владимир Путин поставил еще в майских указах 2012 года, в то время Россия находилась на 120-м месте. В 2018 году этот план выполнить не удалось, поэтому задачу перенесли на 2024 год. Цель вхождения в «двадцатку» рейтинга в ближайшие пять лет достижима, уверен сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. По его словам, для этого правительству необходимо ускорить развитие цифровой экономики.

— Основная цель — перевести отношения между государством и бизнесом в безбумажный, электронный режим. Занять 20 место абсолютно реально, если будут инвентаризированы все обязательные требования к предпринимателям и если регуляторная гильотина продолжится не на словах, а воплотится в жизнь, — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что 20-е место в шкале Всемирного банка — не предел мечтаний и со временем России нужно стараться войти в пятерку.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович не разделяет оптимизма коллеги. Перестановка между 31-м и 28-м местом — несущественна, констатировал он. Реальные изменения в деловом климате стран наблюдаются только у тех государств, которые входят в десятку рейтинга Doing Business. А на 30-м месте страна или на 50-м — это лишь вопрос методологии, подчеркнул эксперт.

— Если мы перейдем с 28-го места на 26-е — это будет великой победой? Нет, — категоричен эксперт.

Он добавил: задача правительства заключается в том, чтобы сделать качественный рывок в отношении бизнеса. Усилия предпринимаются, но пока эта процедура идет крайне медленно, считает Георгий Остапкович.

Екатерина ВИНОГРАДОВА

