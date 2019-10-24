24.10.2019 11:50 170

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) — Пусть Марио Драги и является человеком, спасшим евро, последняя для него пресс-конференция на посту главы Европейского центробанка в четверг вряд ли станет торжественным финалом, на который он рассчитывал.

Инфляция в еврозоне существенно отстает от ориентира ЕЦБ, перспективы экономики снова ухудшаются, а поддержка агрессивных мер стимулирования среди чиновников регулятора слаба как никогда.

Все это портит впечатление от восьмилетнего нахождения Драги у руля ЕЦБ, кульминацией которого стал момент, когда ему удалось в одиночку спасти евро от краха в 2012 году обещанием "во что бы то ни стало" сохранить валюту — по сути, прийти на выручку обремененным объемными долгами странам еврозоны.

Последующие шаги Драги вызывали меньше энтузиазма, а финальную часть последней пресс-конференции ему, вероятно, придется уделить отстаиванию решения возобновить скупку активов, несмотря на сопротивление более трети членов совета управляющих.

"Мы ждем, что Драги выступит с решительным — эмоциональным — заявлением в поддержку сентябрьского пакета, возможно, дополнив его более широкой попыткой гарантировать сохранение наследия в виде всех мер, принятых под его руководством", — сказал Карстен Бржески из ING.

ЕЦБ, скорее всего, воздержится от каких-либо изменений политики в четверг, спустя шесть недель после объявления о пакете мер стимулирования, включившем возобновление скупки активов на 20 миллиардов евро в месяц, снижение депозитной ставки и обещание при необходимости усилить поддержку.

Разногласия внутри ЕЦБ, без сомнения, сохранятся после того, как 1 ноября Кристин Лагард сменит Драги на посту главы регулятора.

Поскольку центробанк практически исчерпал свой арсенал, Драги и Лагард, вероятно, продолжат призывать правительства стран, демонстрирующих профицит бюджета, таких как Германия и Нидерланды, к расширению инвестиций для поддержки экономического роста.

Однако свежие бюджетные данные, указавшие лишь на скромное расширение, заставляют предполагать, что их призывы, скорее всего, пока не будут услышаны.

"Мы продолжаем ждать значительных мер стимулирования только в случае более серьезного спада", — сказал Оливер Ракау из Oxford Economics.

Франческо КАНЕПА, Балаш КОРАНЬИ