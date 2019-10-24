24.10.2019 11:51 209

МОСКВА (Рейтер) — Рубль пытается расти утром четверга, и на его стороне уплата экспортерами НДПИ в пятницу, при этом локальная рыночная активность может быть пониженной в преддверии заседаний ЕЦБ и ЦБР.

В фокусе сегодняшнего внимания глобальных рынков еще и предварительная октябрьская статистика о деловой активности в еврозоне и США.

Уже опубликованные французские показатели оказались немного лучше прогнозов и привели к укреплению единой валюты на форексе и росту оптимизма на рынках, но вышедшая позже германская статистика отразила спад промсектора ФРГ, умерив пыл инвесторов и спекулянтов.

К 10.40 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была вблизи 63,85, и рубль дорожает на 10 копеек.

К евро рубль набирает 3 копейки, котировки вблизи 71,12.

Котировки Brent сейчас в минусе, но остаются вблизи отметки $61 за баррель после вчерашнего 2,5-процентного роста как реакции на официальные данные о неожиданном снижении запасов сырой нефти и бензина в США.

На завтра приходится пик уплаты российских налогов, в том числе, важного для экспортеров НДПИ, чья средняя оценка составляет почти 0,5 триллиона рублей..

В пятницу же состоится совет директоров ЦБР, при этом выросли ожидания снижения ключевой ставки по его итогам сразу на 50 базисных пунктов после последних комментариев руководства регулятора.

Владимир АБРАМОВ