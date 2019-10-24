Самой богатой женщиной России признана предпринимательница Елена Батурина по версии журнала Forbes. Сейчас состояние жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова оценивается в $1,2 млрд.
Издание напоминает, что Батурина является основательницей одной из крупнейших девелоперских компаний в Москве («Интеко»). Бизнесвумен возглавляет рейтинг на протяжении семи лет.
На втором месте списка оказалась основательница крупнейшего российского интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук.
Список из 25 самых богатых женщин России замыкает теннисистка Мария Шарапова, состояние которой оценивается в $180 млн.