24.10.2019 19:01 134

ВТБ надеется, что санкционное давление на него в ближайшее время не усилится. Об этом в четверг, 24 октября, заявил глава банка Андрей Костин.

«Сейчас какая-то такая санкционная пауза наступила, надеюсь, что мы в ближайшее время не увидим усиления санкционного давления на нас», — цитирует «РИА Новости» интервью Костина каналу «Россия 24».

Глава ВТБ допустил появление «подвижек», которые позволят европейским странам принять меры по снятию или облегчению санкций.

В ноябре 2018 года Костин и первый зампред правления банка Юрий Соловьев пришли на прием для участников инвестиционного форума «Россия зовет!» в костюмах героев «Звездных войн» Оби-Вана и Люка Скайуокера. Они рассказали инвесторам о «космических рисках» и попытках «Звезды Смерти» «запугать республику санкциями» .

