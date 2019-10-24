24.10.2019 19:08 183

Несмотря на стагнацию банковского сектора и активную его зачистку со стороны ЦБ, ряд игроков продолжают расширять на нем присутствие. Помимо ВТБ и Экспобанка, приобретших за последние два года несколько региональных банков, среди активных покупателей заметен Джей энд Ти банк. В настоящее время он рассматривает приобретение «Славянского кредита» бизнесмена Теймураза Хихинашвили. По словам экспертов, дочерний банк чешского J&T Bank заинтересован в расширении бизнеса для обслуживания связанных с ним клиентов. Тем более что сейчас можно купить хорошие банки с дисконтом.

Как рассказали "Ъ" участники рынка, Джей энд Ти банк (138-е место по активам, по данным «Интерфакс», на конец первого полугодия), являющийся дочерним банком чешского J&T Bank, собирается расширить присутствие на российском рынке. В качестве потенциальной покупки рассматривается банк «Славянский кредит» (267-е место по активам), бенефициаром которого выступает глава строительного синдиката «Патеро Девелопмент» Теймураз Хихинашвили. По словам одного из собеседников "Ъ", собственник хочет проститься с банковским бизнесом ввиду низкой доходности и высоких регуляторных рисков. «Бизнес максимально свернут, банк готов к продаже»,— говорит собеседник "Ъ".

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