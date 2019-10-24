24.10.2019 19:10 185

Персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке. Один из продавцов утверждает, что располагает базой данных о заемщиках на миллион строк, накопленных с 2015 года до недавнего времени. Необычность утечки в том, что помимо стандартных данных покупателям предлагают и запись последнего разговора с колл-центром банка. В самом Сбербанке факт утечки опровергают, но эксперты полагают, что она может быть реальной.

Новое предложение о продаже базы клиентов Сбербанка появилось на одном из теневых ресурсов 13 октября. В объявлении говорится, что база содержит порядка миллиона строк с полными данными (паспорт, прописка, адреса проживания, телефоны, счета, сумма остатка или задолженности) клиентов банка, имеющих кредиты или кредитные карты. Данные продаются в любом объеме, а покупатель может даже назвать интересующие его критерии, по которым будет сформирована выборка, например по региону, сумме на карте или размеру долга. Необычной выглядит выгрузка по последнему звонку клиента в банк. Продавец при желании предлагает также предоставить запись этого разговора.

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