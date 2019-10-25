25.10.2019 14:50 134

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Минфин договорились облегчить получение налогового резидентства РФ.

Как пояснил глава РСПП Александр Шохин, «это предоставление дополнительных возможностей тем, кто хочет войти в российское налоговое резидентство, а вовсе не принуждение тех, кто работает в нынешнем режиме».

«Сейчас надо это технически прописать. Понятно, что речь идет не о большом каком-то количестве налогоплательщиков, но если таковые есть, надо им дать возможность», — цитирует Шохина в пятницу, 25 октября, «РИА Новости» .

В начале октября Минфин предложил сократить до 90 дней срок нахождения в России для признания налогоплательщика налоговым резидентом страны. В качестве мер по стимулированию инвестиций в РФ также предлагается снизить ставку НДФЛ для физических лиц, которые не являются налоговыми резидентами РФ. Предполагается, что ставка будет опущена до уровня, по которому налог платят российские налоговые резиденты — 13%.

Сейчас для сохранения или приобретения статуса налогового резидента РФ надо находиться на территории России не менее 183 дней в течение календарного года. При этом ставка подоходного налога для нерезидентов, которые получают доход от источника в РФ, составляет 30%, за исключением отдельных случаев, прописанных в Налоговом кодексе.

Как отмечал ранее первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов, многие предприниматели пользуются слишком длительным сроком «утраты налоговой связи», чтобы не отчитываться перед ФНС об иностранных активах и не платить налог с нераспределенной прибыли.

Целью сокращения минимального срока пребывания направлено на возврат на родину бизнесменов, когда-то переехавших на Запад. При этом гражданин будет считаться налоговым резидентом, если у него в России есть недвижимость, экономические и личные связи, даже в случае нахождения в стране менее трех месяцев.