25.10.2019 14:53 180

Промсвязьбанк опасается за сохранность данных военных и силовиков и рассматривает возможность создания отдельного бюро кредитных историй (БКИ), рассказал «Известиям» руководитель департамента стратегии и проектов развития кредитной организации Борис Ярышевский. В трех крупнейших бюро, услугами которых пользуются большинство банков, есть американские акционеры. Новая структура будет полностью принадлежать российским собственникам и станет частью создаваемой экосистемы Промсвязьбанка.

Спецбюро кредитных историй для военных и силовиков с полностью российскими акционерами обеспечит сохранность персональных данных людей в погонах. По словам руководителя департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка (ПСБ) Бориса Ярышевского, сейчас банки сами выбирают с какими БКИ сотрудничать.

По данным из открытых источников, долями в трех крупнейших бюро кредитных историй владеют компании из американской «большой тройки»: Equifax Inc. — 50% в российской дочке «Эквифакс Кредит Сервисиз», Experian принадлежит 25% в «Объединенном кредитном бюро», TransUnion — 3,49% в НБКИ.

В Промсвязьбанке не ответили на вопросы «Известий» о предполагаемых собственниках нового БКИ и будет ли ПСБ одним из них. Также в кредитной организации не пояснили на каком этапе находится работа по созданию нового бюро и когда планируется его запустить. В пресс-службе банка лишь сообщили, что «ПСБ рассматривает различные проекты, которые могут дополнить экосистему сервисов для повышения финансовой безопасности и комфорта в обслуживании».

Ранее «Известия» сообщали , что Минобороны подготовило новое Положение об обработке персональных данных в Вооруженных силах. В нем устанавливаются особые правила доступа к информации о военнослужащих, что потенциально может ограничить возможность для них взять кредит.

Бывали случаи, когда в годы работы Анатолия Сердюкова (министр обороны в 2007-2012 годах) недобросовестные офицеры незаконно получали доступ к персональным данным контрактников и продавали их МФО, рассказывал тогда «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. Военный эксперт Александр Перенджиев пояснял, что за личными данными офицеров охотятся спецслужбы иностранных государств.

Создание обычного БКИ, просто хранящего информацию, потребует порядка 500 млн рублей. Современные бюро имеют более широкий функционал. У них есть и скоринг, и система антифрода. Обеспечение полного функционала новому игроку обойдется от 1 млрд рублей, подсчитал для «Известий» директор по работе с клиентами «БКС Премьер» Николай Соколов.

По его словам, целесообразность создания отдельного БКИ вызывает сомнения. Даже если подавляющая часть займов военнослужащих будет аккумулирована в ПСБ, то все равно не ясно, зачем создавать бюро как структуру. Каждый банк хранит кредитную историю по своим заемщикам, недостающие данные из прошлого можно получить в существующих БКИ.

«Известия» направили запросы в топ-30 банков с вопросом, видят ли они необходимость в создании отдельного БКИ для военных. Официально ответил только Московский кредитный банк. Там не видят необходимости создания нового бюро. Данные в БКИ запрашиваются банками только при наличии согласия гражданина, напомнил директор департамента аналитики и развития розничного бизнеса МКБ Рустам Идрисов. Он добавил, что можно решить вопрос дополнительной защитой данных, включая ограничение доступа, на базе уже действующих БКИ. Представители других банков топ-30 неофициально сообщили, что в ЦБ не обсуждался этот вопрос и они не знают, как будет работать спецбюро.

Источник «Известий» в Минобороны рассказал, что ведомство не против этого нововведения, но пока в министерстве его не обсуждают. В ЦБ оперативно не ответили на запросы «Известий».

Спецбюро должно стать частью экосистемы ПСБ. Сейчас банк разрабатывает наполнение для нее, ведется активная работа по внебанковским сервисам. Окончательно сформировать структуру планируется в течение пяти лет, заявил главный стратег банка Борис Ярышевский. По его словам, целевая аудитория для кредитной организации — военнослужащие, оборонно-промышленный комплекс, силовые ведомства, а также представители малого и среднего бизнеса, участвующие в гособоронзаказе (ГОЗ) как субподрядчики и соисполнители.

Например, для юрлиц создается партнерский сервис, который поможет компаниям правильно вести управленческий учет. Проблема всех участников ГОЗ — оформить всё правильно и направить данные в единую информационную систему гособоронзаказа. Подрядчики совершают много ошибок, поэтому им не согласовывают документы и возвращают на доработку, утверждает Борис Ярышевский. Предложение поможет повысить эффективность системы в целом, потому что позволит предприятиям, впервые получившим контракт по ГОЗ, верно подготовить отчетность. Военнослужащие и ОПК — зарегулированная область, «пройтись бы по ней регуляторной гильотиной», посетовал он.

ПСБ взял с розничного рынка идею рефинансирования военной ипотеки по льготной ставке, поделился Борис Ярышевский. Эксперты считают, что жилищные кредиты для военнослужащих должны занять ключевое место в экосистеме банка. Это повысит привлекательность службы в Вооруженных силах в длительной перспективе. Для «оборонной» финансовой организации это интересный инструмент с точки зрения низких рисков — фактически платежи вносит не физлицо, а государство, считает Николай Соколов из «БКС Премьер».

Одновременно ПСБ может предлагать различные сопутствующие услуги — потребительские кредиты, депозиты, карты и прочее, добавил эксперт. На фоне снижения ставок военнослужащие будут интересоваться альтернативными инвестиционными инструментами, которые позволят получить повышенный доход. Соответственно, они станут чаще открывать не только банковские счета, но и брокерские, включая ИИС, полагает он.

Вадим АРАПОВ