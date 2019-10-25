25.10.2019 14:54 204

Криптовалюта от Павла Дурова вряд ли повлияет на курс биткоина, считают эксперты. Новый способ расчетов в Сети, разработанный для быстрой оплаты небольшими суммами, может заинтересовать более 200 млн человек — прежде всего пользователей Telegram. При этом генерация криптовалюты мессенджера Telegram путем классического майнинга будет невозможна, и добывать ее сможет только определенное количество валидаторов. Кроме того, и использование GRAM, скорее всего, не сможет предоставить владельцам обещанную анонимность.

Инвесторы блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова решили не требовать возврата денежных средств после решения Комиссии по ценным бумагам США (SEC) остановить ICO. То есть запуск GRAM откладывается до 30 апреля. Некоторые специалисты предположили, что основные держатели существующих криптовалют и майнинговых компаний могут быть не заинтересованы в запуске GRAM. Однако опрошенные «Известиями» эксперты, наоборот, высказались о нем положительно, обосновав свою позицию отсутствием пересечений с используемыми биткоином, монеро, Zcash и другими криптовалютами.

Как было сообщено командой Дурова, генерация GRAM путем классического майнинга будет невозможна. После запуска Сети добывать криптовалюту сможет только определенное количество валидаторов. А состав участников POS-майнинга (возможность добывать монеты, не приобретая дорогостоящего оборудования. — «Известия») будет ежемесячно меняться. Таким образом, возникновение GRAM никак не повлияет на существующий в настоящее время рынок.

GRAM займет свою собственную нишу, считает специалист по майнингу Михаил Плужников.

— Запуск новой криптовалюты никак не повлияет на курс биткоина, — убежден эксперт. — Его никто не использует для маленьких трансакций — например, оплаты кинофильма, который можно посмотреть через интернет, или покупки нового оружия для игры. Биткоин нужен для перевода больших сумм денег или для накопления. По сути, это криптовалютный депозит. GRAM же будет применяться совсем в другой сфере.

Эту информацию подтвердил «Известиям» и источник из крупнейшей майнинговой компании мира.

Аналогичного мнения придерживается и генеральный директор майнинг-пула Sigmapool Джахон Хабилов. С его точки зрения, небольшой негатив на рынке криптовалют возможен, если Дуров и SEC не договорятся. В противном случае курс биткоина даже повысится.

— С технической точки зрения биткоин и GRAM вообще не пересекаются. Если биткоин майнится на машинах, то в проекте Дурова подобного не предполагается, — рассказал специалист. — Единственное, что их объединяет — децентрализованность, принцип блокчейна. С другой стороны, мы видим, что если еще два-три года назад похожие новости могли повлиять на цену биткоина, то сейчас корреляция уменьшилась. То есть внешние факторы, по сути, уже почти не влияют на нее.

Хабилов также обратил внимание на сходство проектов криптовалюты Дурова и «Эфириум» Виталика Бутерина. По его мнению, Дуров играет на том, что «эфир» не смог выдержать большого объема трансакций, потому что оказался неудобным и медленным. Сейчас готовится новая версия «эфира», и теоретически между ним и GRAM может возникнуть соперничество. Однако до того момента, как обе криптовалюты заработают, что-то определенное об этом сказать нельзя.

GRAM не будет конкурировать и с новой криптовалютой Марка Цукерберга Libra (GlobalCoin, ранее называвшийся Facebook Coin), тестирование которой началось 18 июня нынешнего года, так как Libra предполагает возможность блокировки счетов. Это принципиальным образом отличает ее от криптовалюты Дурова. Поэтому, как считает Михаил Плужников, многие будут использовать именно GRAM.

— Никому не нравится мысль, что ваши деньги могут заблокировать, — отметил он.

Получается, что на сцене «криптовалютного театра» для GRAM припасено отдельное уютное местечко.

Анонимность по паспорту

Кроме всего прочего, GRAM и в использовании будет сильно отличаться от существующих криптовалют — ведь, скорее всего, он не сможет предоставить владельцам обещанную анонимность.

Согласно планам Павла Дурова, криптовалюта заинтересует прежде всего пользователей Telegram, которых на данный момент насчитывается уже 200 млн. Но эти люди уже предоставили номера своих телефонов, которые, в свою очередь, привязаны к паспортным данным. Таким образом, говорить об анонимности GRAM, кошелек для которого заведен человеком с известным номером, не приходится.

— Понять, завел ли определенный пользователь криптокошелек, совсем не трудно. Это может быть легко установлено сотовым оператором, — сообщил директор по управлению данными БКС Евгений Линник. — Дальше можно поставить задачу получить информацию об объемах трансакций. Для этого сотовому оператору понадобятся системы DPI (Deep Packet Inspection), благодаря которым можно отличить трафик GRAM, от другого трафика. Впрочем, эти системы достаточно дороги, и на данный момент не все сотовые операторы смогут использовать их для такого рода аналитики.

С другой стороны, для того чтобы понять объемы трансакций, даже необязательно будет обращаться к сотовому оператору. Система, которую предлагает Дуров, скорее всего, будет довольно прозрачной, объяснил технологический эксперт «Лаборатории Касперского» Алексей Маланов.

— Я думаю, что она будет даже прозрачнее, чем биткоин, и гораздо менее анонимной, чем Монеро и Zcash, — сказал он. — Специалистам, которые разработали последние, технически удалось обеспечить анонимность. То есть мы не знаем, кому и от кого приходят деньги. А вот трансакции биткоина мы можем посмотреть. Нам понятно, сколько денег перечисляется, но мы не знаем, кому.

Новая криптовалюта, по словам эксперта, будет еще менее анонимной. Это следует из логики приложений, которые разработаны командой Павла Дурова в преддверии запуска криптовалюты. Одно из них называется «Telegram-паспорт».

Это понятие появилось год назад. С тех пор любой пользователь Telegram может загрузить в облачную базу свои документы, в том числе паспорт, и все они будут храниться в зашифрованном виде. Никто, кроме самого пользователя, как говорится в описании проекта, не может получить доступ к этим документам, в том числе и сам мессенжер. Зато теперь можно будет легко предоставить личные данные для идентификации другим сервисам, которые этого потребуют.

Предполагается, что Telegram приготовил данный сервис, для того чтобы потом использовать для успешного оборота своей криптовалюты между обычными пользователями. Однако можно себе представить, что, после того как GRAM появится у них, валюту можно будет купить с рук, не предоставляя никаких документов. Правда, когда вы захотите ее продать, вам обязательно понадобятся паспортные данные.

Анна УРМАНЦЕВА