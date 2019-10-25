25.10.2019 15:03 249

Чтобы обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости, следует внимательно изучить правоустанавливающие документы, советуют эксперты Федеральной кадастровой палаты.

К ним относятся документы, на основании которых возникло право собственности у продавца. Это может быть свидетельство о праве на наследство, договор передачи в собственность, договор купли-продажи, дарения и т.д. Также продавец может предоставить покупателю свидетельство регистрации права собственности, которое выдавалось до 2016 года.

Однако свидетельство говорит лишь о том, что квартира, дом, дача, гараж или иной объект недвижимости находились в собственности продавца на ту дату, которая в нем указана. А на данный момент собственник может быть совсем другим.

Подтвердить, кто является собственником объекта недвижимости в текущий момент, может только выписка из Единого государственного объекта недвижимости (ЕГРН). Как поясняет эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко, такую выписку может заказать потенциальный покупатель в подразделениях Кадастровой палаты. "Выписка из реестра недвижимости содержит данные, актуальные на дату ее выдачи. В связи с этим рекомендуется заказывать ее как можно ближе к дате потенциальной сделки", — уточняет эксперт.

Также рекомендуется получить нотариально заверенное согласие супруга или супруги собственника перед покупкой, хоть отсутствие такого согласия не препятствует сделке. Необходимо уточнить, нет ли зарегистрированных прав на интересующий объект у бывших супругов или иных родственников, а также обратить внимание на наличие прав на данный объект у несовершеннолетних.

"Особую бдительность следует проявлять в случае, когда продавец действует от лица собственника недвижимости по доверенности, поскольку такую схему часто выбирают мошенники. Можно провести проверку подлинности доверенности на сайте Нотариальной палаты",- обращает внимание эксперт Кадастровой палаты.

Что важно знать, принимая недвижимость в дар?

Дарение — отдельная категория сделок с недвижимостью. Она полностью безвозмездная. Также даритель не может устанавливать условия получения и использования даримой недвижимости. Исключение составляют те ситуации, в которых договор дарения предусматривает право дарителя жить в подаренном им кому-то жилье.

Договор дарения может быть составлен как в простой письменной форме, так и в нотариальной. Договоры дарения недвижимости, заключенные после 4 марта 2013 года, не подлежат государственной регистрации.

Как купить комнату в коммуналке?

Обязательно нужно уточнить, владеет ли продавец на праве собственности комнатой, как самостоятельным объектом недвижимости, или же является долевым собственником в праве общей долевой собственности на квартиру или комнату в коммунальной квартире. Это можно сделать опять же через выписку из ЕГРН.

"Может оказаться, что фактическим собственником интересующего вас помещения является муниципалитет, а продавец проживает в этом помещении на основании договора социального найма", — предупреждает Надежда Лещенко.

Если продавцу комната в коммунальной квартире принадлежит на праве собственности, то необходимо помнить, что сособственники других помещений коммунальной квартиры имеют преимущественное право покупки такой комнаты. Иначе говоря, продавец комнаты должен уведомить владельцев соседних комнат о предполагаемой продаже и на каких условиях он продает комнату. Если сособственники откажутся приобретать комнату, то продавец имеет право продать ее на этих же условиях стороннему покупателю.

Если же продавец продал свою комнату или долю в коммуналке "втихую", то могут возникнуть претензии других обитателей такого жилья и судебные иски, которые не закончатся в пользу покупателя.

Важно помнить, что с 31 июля 2019 года нотариальное удостоверение не требуется при заключении сделки по отчуждению или ипотеке долей в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество, если сделка проводится одновременно всеми сособственниками. Другими словами, договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть заключен в простой письменной форме, если подписан всеми участниками долевой собственности (сособственниками) без исключения.

Ольга ИГНАТОВА