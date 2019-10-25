Пострадавшие в ЧС не будут платить налоги с 2020 года

25.10.2019 15:05 181

Приняты поправки в Налоговый кодекс, которые избавляют от налогового бремени граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций и природных катаклизмов, например, наводнений и лесных пожаров. Подробности разъяснил "РГ" адвокат Евгений Жаров.

Почему нужны были поправки?

Евгений Жаров: Действовавший порядок налогообложения обязывал граждан уплачивать НДФЛ с любого вида полученного дохода на территории РФ. Ситуация доходила часто до абсурда, в частности, к таким доходам относили выплаты и помощь гражданам, чье имущество пострадало от природных пожаров, наводнений и иных природных катаклизмов.

Кроме того, что людям приходилось заново восстанавливать жилища, вместе в этим возникала необходимость отчитываться перед налоговой инспекцией и уплачивать 13 процентов от полученных субсидий и материальной помощи. Нередки были случаи судебных разбирательств.

Судебная практика все чаще в таких вопросах вставала на сторону граждан, но не каждый гражданин, оказавшийся в трудном материальном положении, способен квалифицированно оспаривать требования налоговиков.

Как поменяется жизнь граждан?

Евгений Жаров: Гражданин спокойно будет сосредоточен на решении вопросов по восстановлению своего материального положения. Кстати, именно массовые обращения, по сути, подтолкнули к изменениям закона на уровне кодекса. Это свидетельствует о том, что перекосы в существующей налоговой системе можно устранять и что власти прислушиваются к нуждам народа.

В связи с наличием ясности в этом вопросе не потребуется более нести расходы на администрирование одних и тех же денежных средств. Когда государство сначала производило выплату, а потом часть этой выплаты по истечении календарного года пыталось удержать обратно в доход.

Отпадает необходимость отчитываться по потраченным субсидиям. Очевидно, что без подтверждающих бумаг невозможно было объяснить налоговикам или судам, что средства, полученные в качестве субсидий, в полной степени были израсходованы на восстановление потерянного жилища.

Отпадет необходимость нести расходы на юристов и оплачивать государственные пошлины, чтобы оспорить незаконные требования налоговиков. И самое главное — это время и доверие к правовой системе. Осталось совсем недолго, новые положения начнут действовать с 2020 года.

Что именно не будет облагаться налогом?

Евгений Жаров: Перечень доходов, не облагаемых НДФЛ, скорректирован: теперь к ним относятся выплаты, касающиеся государственных пособий, компенсаций. Стоимость проезда к месту отпуска и обратно работникам северных субъектов Федерации также освобождается от НДФЛ, ранее не уплачивать налог можно было только по решению суда.

В не облагаемые НДФЛ выплаты также учтены доходы в денежной и натуральной формах, связанные с рождением ребенка. Что касается расходов на лекарства, то такой перечень теперь не ограничен и в него можно включить любые лекарственные средства, назначенные врачом.

Что еще можно и нужно менять?

Евгений Жаров: Не закрытыми по-прежнему остаются много вопросов. В первую очередь, требуется тщательно проанализировать каждый такой пункт кодекса и взвесить все за и против. Особенно важным в принятии решений о внесении изменений должен быть социальный и экономический эффект. Социальный — должен решать вопрос об улучшении и упрощении жизненных вопросов граждан, а экономический — должен учитывать оценку расходов, которые тратит государство на обслуживание каждой такой неопределенной нормы права.

В случаях, когда происходят природные катаклизмы и чрезвычайные ситуации (опыт показывает, что такие случаи не редки), необходимо применять и стимулировать альтернативные механизмы возмещения вреда, такие как страхование и квалифицированную правовую помощь пострадавшему населению и обеспечение мониторингом населения в связи с прогнозируемыми катаклизмами.

Конечно, государство должно обеспечить полное понимание, что все пострадавшие граждане находятся под его защитой, и это правило должно быть незыблемо. Без альтернативных мер и постоянного мониторинга часто будут возникать неопределенности, а это создает напряжение и ведет к недоверию.

Владислав КУЛИКОВ