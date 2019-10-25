25.10.2019 15:07 231

МОСКВА (Рейтер) — Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 6,50%, обосновав это тем, что замедление инфляции происходит быстрее ожиданий, а темпы роста экономики остаются сдержанными.

Консенсус аналитиков предполагал снижение ставки на 25 базисных пунктов до 6,75%, но вероятность более решительного шага на 50 базисных пунктов также была высокой.

Глава ЦБР Эльвира Набиуллина заявила накануне недели тишины, что Центробанк видит возможность снижать ключевую ставку более решительно по сравнению с привычным умеренным темпом, поскольку фактическая инфляция в сентябре и октябре сложилась ниже ожиданий регулятора.

Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года до 3,2–3,7% с 4,0–4,5%, на 2020 год — до 3,5–4,0% с 4,0%.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров", — указал регулятор.

Банк России обещает принимать решения о ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Пока фактическая инфляция находится ниже цели регулятора в 4%, снизившись к 21 октября, судя по недельным данным Росстата, до 3,8%.

"В сентябре—октябре дезинфляционные факторы оказали более существенное влияние на замедление темпов роста цен, чем оценивалось ранее. При этом проинфляционные риски со стороны внешних условий не реализовались", — пишет ЦБ.

Годовая инфляция сложится несколько ниже 3% в первом квартале 2020 года, когда эффект повышения НДС выйдет из ее расчета, допускает ЦБ.

Банк России сохранил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году в интервале 0,8–1,3%.

По оценке регулятора, на краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными, что связано со слабой динамикой внутреннего и внешнего спроса.

Сохраняются дезинфляционные риски со стороны динамики цен на отдельные продовольственные товары, в том числе за счет роста предложения сельскохозяйственной продукции.

"Проинфляционные риски со стороны роста бюджетных расходов во второй половине 2019 — начале 2020 года остаются невысокими ввиду того, что увеличение расходов, вероятно, будет иметь более распределенный во времени характер", — пишет ЦБ.

Последнее в 2019 году заседание о ставке запланировано на 13 декабря.

Елена ФАБРИЧНАЯ