25.10.2019 15:10 320

МОСКВА (Рейтер) — Совет директоров Банка России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку до 6,50% с 7,00% годовых, сообщил регулятор.

Ниже следуют комментарии аналитиков (обновления отмечены *)

*Владимир Тихомиров, БКС

"Решение совпало с нашими ожиданиями — ранее на этой неделе мы изменили наш прогноз по ставке до -50 б.п. с -25 б.п. после серии четких сигналов от регулятора...

На наш взгляд, основной причиной снижения ставок являются внешние, а не внутренние факторы. ЦБ РФ все больше обеспокоен продолжающимся притоком портфельных инвесторов на российский рынок рублевых облигаций, что, по его мнению, приводит к значительному увеличению среднесрочных рисков для финансовой и валютной стабильности в случае ухудшения глобальной или геополитической ситуации.

Потенциально резкий возврат от притока к оттоку может вызвать девальвацию рубля и усилить стресс для отечественных банков.

ЦБ РФ, на наш взгляд, меньше обеспокоен внутренними факторами: ожидаемое дальнейшее замедление инфляции в течение следующих 4-5 месяцев, безусловно, дает ему больше возможностей для маневра.

Мы прогнозируем, что к концу 2019 года инфляция снизится до 3,6% г/г и продолжит замедляться до конца первого квартала 2020 года, когда она может достичь 3-3,2% г/г. Тем не менее, инфляционные риски начнут расти с конца второго квартала 2020 года и далее — мы сохраняем наш прогноз инфляции на уровне 3,8% г/г на конец следующего года.

Учитывая такой прогноз инфляции, мы полагаем, что сегодняшнее снижение ставок может стать последним в этом году: ЦБР, вероятно, сделает паузу на своем следующем заседании в декабре, чтобы оценить дальнейшую динамику инфляции и глобальные события".

*Татьяна Евдокимова, банк Нордеа

"Целесообразность дальнейшего снижения ставки будет оцениваться на одном из ближайших заседаний, что свидетельствует о вероятной паузе в цикле снижения ставок в декабре.

В пресс-релизе отсутствует упоминание нейтрального диапазона ставок и дано весьма мало сигналов относительно будущей траектории ставки.

Вероятно, ЦБ хочет сохранить максимальную свободу действий при реагировании на поступающие статистические данные.

Перед декабрьским заседанием ключевыми станут цифры по инфляции за ноябрь и декабрь.

Текущее резкое снижение ставки следует за весьма сдержанным пресс-релизом по итогам сентябрьского заседания.

С точки зрения коммуникации это требует дополнительных разъяснений, что показывает целесообразность внедрения пресс-конференций после каждого заседания (по примеру ФРС и ЕЦБ), а не только после опорных".

*Наталья Ващелюк, Росбанк Дом:

"Снижение ключевой ставки в сочетании с предшествовавшим ему падением доходностей на рынке ОФЗ создает предпосылки для изменения процентных ставок на рынке ипотеки...

В настоящее время на долю банков, чьи ставки по ипотеке выше прошлогодних минимумов, приходится более трети ипотечных кредитов на рынке. При этом только несколько игроков предлагают ставки, которые являются минимальными в их истории. Следовательно, на рынке ипотеки есть потенциал для снижения ставок, при реализации которого средняя ставка предложения до конца года может снизиться на 30-50 базисных пунктов.

Таким образом, в 2020 год рынок ипотеки с высокой вероятностью войдет с рекордно низкими процентными ставками, что позволяет ожидать рост объема ипотечного кредитования в следующем году приблизительно на 25%".

Наталия Орлова, Альфа-Банк

"Более быстрое снижение ключевой ставки улучшает потенциал роста кредитных рынков на 2020 год и отчасти нивелирует меры макропруденциального контроля в сегменте розничного кредитования, поэтому в целом благодаря этому решению мы чувствуем больший комфорт с точки зрения объемов и качества кредитного спроса;

Хотя решение ЦБ имеет объяснение в свете снижения инфляционных рисков на фоне жесткой бюджетной политики, нельзя сказать, что такое решение было ожидаемым еще месяц назад и тем более полгода назад. Это значит, что мы должны будем менять свою стратегию на рынках привлечения чтобы избежать давления на маржу;

Последний год показывает, что даже в развитых странах, которые традиционно создавали стержень мировой экономической политики, денежные власти вынуждены резко менять свои приоритеты – если еще в конце 2018 года ФРС планировала продолжить повышение процентной ставки, то с середины 2019 года перешла к снижению ставок. ЦБ РФ к концу 2018 года повысил свою ставку до 7,75% и в начале 2019 года ничто не предвещало, что она может быть существенно ниже этого значения, сам регулятор полагал, что инфляция вернется к 4% ориентиру только в 2020, а теперь в базовом сценарии инфляция может составить 3,0-3,5% уже в конце этого года. Ситуация в экономике стала менее предсказуема и центральные банки, в том числе и ЦБ РФ, гибко подстраиваются под эту реальность".

Владимир АБРАМОВА, Елена ФАБРИЧНАЯ