25.10.2019 15:12 192

Коллекторское агентство «НСВ» (Национальная служба взыскания) подтвердило факт ареста сотрудника компании, который подозревается правоохранительными органами в хищении персональных данных клиентов одного из российских банков.

«По нашей информации, злоупотребляя служебным положением, сотрудник получил доступ к ограниченному сегменту клиентских данных одного из партнеров НСВ, похитил и пытался реализовать незначительное количество записей», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании 25 октября.

В НСВ отметили, что никакие персональные данные клиентов не стали общедоступными из-за произошедшего инцидента. Компания уже начала сотрудничество со следствием, проводит собственное внутреннее расследование, а также намерена усилить меры безопасности и провести полный аудит процессов и мер по защите данных.

«Подозреваемый сотрудник работал только на выделенном проекте партнера с ограниченным объемом клиентских данных, утечки по другим банкам и партнерам НСВ не обнаружено. В отношении сотрудника компания предпримет самые жесткие меры в рамках гражданского и уголовного производства», — говорится в сообщении.

Представители компании принесли извинения пострадавшему банку и отметили, что данный инцидент является первым «чрезвычайным происшествием» за 15 лет деятельности на рынке.

25 октября источник в правоохранительных органах сообщил «Известиям», что поймать возможного похитителя базы кредитных клиентов Сбербанка и других финансовых организаций помогла контрольная закупка.

Ранее 24 октября в МВД РФ сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких российских банков. Отмечалось, что задержанный проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом Антон 2131 . В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 183 УК РФ. Вскоре стало известно, что Сбербанк намерен расторгнуть договор с коллекторским агентством ООО «НСВ». В кредитной организации отметили, что утечек персональных данных клиентов не было.