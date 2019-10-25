25.10.2019 15:13 219

Цены на иранские фрукты и овощи в России могут снизиться примерно на 3–4%, а доля продукции из этой страны — вырасти с 5 до 30%, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Такие изменения возможны благодаря почти двукратному уменьшению таможенных платежей между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном, говорится в обзоре Минэкономразвития (есть у «Известий»). В среднем тарифы для бизнеса объединения снизятся на 23%, а для Тегерана — на 64%. Государства взаимно сократят ряд импортных пошлин после того, как заработает соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ), документ вступает в силу в это воскресенье, 27 октября.

Предприниматели из России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии в ближайшие три года смогут экспортировать товары в Иран по льготным ставкам. Но существенно упростят условия торговли и для иранской стороны. Это станет возможным благодаря заключенному в мае прошлого года соглашению о временном создании ЗСТ между ЕАЭС и Тегераном.

В среднем тарифы для Ирана снизятся на 64%. Конкретно для фруктов — на 50–100%, для овощей — на 25–50%, а для орехов планируется полное обнуление. Больше всего пошлины уменьшатся на помидоры, огурцы, картофель, петрушку и укроп, подчеркнули в Минэкономразвития. Министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина добавила, что Иран также получит преференции по импорту в Россию сухофруктов, посуды и ковров.

Для предпринимателей-экспортеров стран ЕАЭС пошлины Ирана снизятся в среднем на 23%, сообщили «Известиям» в Минэке. По словам Вероники Никишиной, бизнес стран союза получит преференции по мясной и масложировой продукции, отдельным видам кондитерских изделий и шоколада, а также по металлам и косметике.

Соглашение о ЗСТ с Ираном продлится три года — до октября 2022-го. После этого будет принято решение о создании полноценной зоны свободной торговли с охватом всех видов товаров. По словам профессора МГИМО Владимира Саламатова, ограничение срока действия соглашения — компромиссное и взвешенное решение. Этот период позволит сторонам понять возможности и перспективы сотрудничества в полноформатном режиме, учитывая геополитические особенности Ирана и тот факт, что он не член ВТО.

Влияние соглашения на российскую экономику оценивать преждевременно, считают в Минэке. Кроме того, первое время на товарооборот больше будут влиять существующие правила двусторонних отношений, а бизнесу понадобится время для адаптации к новшествам.

Опрошенные «Известиями» эксперты положительно оценили соглашение с Ираном. По мнению доцента РАНХиГС Алисена Алисенова, выгоду получат все пять стран союза. Но больше всех — Россия и Армения, потому что у них хорошо налажены каналы поставок. По подсчетам эксперта, в долгосрочной перспективе товарооборот между Россией и Ираном может вырасти на $1,5 млрд. Для иранских компаний тоже предоставляются выгодные льготы с учетом внешнего давления на страну, а также доступ на 183-миллионный рынок Евразийского союза, считает Алисен Алисенов.

Бизнес только приветствует введение льготных условий, учитывая, что Иран — большая и богатая страна, заявил президент «Опоры России» Александр Калинин. Однако он подчеркнул, что необходимо решить проблему со взаимными платежами, потому что Иран отключен от американской системы передачи финансовых сообщений SWIFT и это может создать сложности при взаиморасчетах.

Ранее СМИ со ссылкой на президента Ирана Хасана Рухани сообщали, что с Россией и странами ЕАЭС будут использоваться альтернативные механизмы платежей. Он отметил, что с рядом государств, включая РФ, при проведении торговых операций Тегеран уже перешел на платежи в национальных валютах.

Цены на иранские фрукты и овощи на российском рынке могут снизиться приблизительно на 3–4%, считает Владимир Саламатов из МГИМО. Когда в евразийских странах сезон урожая завершится, будут импортироваться иранские продукты, добавил он. Сейчас их доля на прилавках российских магазинов невелика, но постепенно она может вырасти благодаря взаимному снижению пошлин. Не исключено, что демпинг со стороны Тегерана заставит ритейлеров уменьшить цены и на другие импортные продукты.

Сегодня фрукты и овощи из Ирана занимают малую часть рынка, приблизительно 5%. Со снижением ввозных пошлин она может вырасти до 30%, полагает Алисен Алисенов из РАНХиГС.

В Минэкономразвития также рассчитывают на то, что рядовой покупатель ощутит на себе пользу от соглашения о свободной торговле. Однако там признали, что снижение цен возможно не по всем видам товаров. Например, лекарства, скорее всего, не подешевеют, потому что для этих товаров действуют особые правила доступа на рынок и своя отдельная маркетинговая политика.

Роза АЛМАКУНОВА