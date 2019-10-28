28.10.2019 11:13 178

В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, оценило Министерство финансов. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близких к подготовке проекта Гарантированного пенсионного плана (ГПП) — с его помощью, по замыслу Минфина и ЦБ, граждане смогут обеспечить себе дополнительный доход в старости. Разработчики реформы надеются ежегодно привлекать в систему от 175 млрд до 360 млрд рублей, на основе данных финансового ведомства рассчитали для «Известий» в Национальном рейтинговом агентстве (НРА). Эксперты считают, что количество стимулов, которое сейчас заложено в ГПП, вряд ли будет способствовать значительным вложениям граждан.

На прошлой неделе стали известны параметры нового инструмента, который, как считают его разработчики, позволит гражданам самим или при помощи работодателей накопить на вторую негосударственную пенсию. В частности, источники «Известий» рассказали о том, как россиян планируют стимулировать подключаться к ГПП через налоговые льготы. Так, если гражданин будет ежемесячно отчислять на вторую пенсию до 6% от зарплаты, то с этого взноса он сможет получить налоговый вычет (13%). Кроме того, власти обещают освободить от НДФЛ пенсионные и досрочные выплаты. А работодатели, которые начнут перечислять взносы по ГПП за своих сотрудников, смогут отнести понесенные расходы на себестоимость и таким образом получить льготу по налогу на прибыль.

Минфин оценил выпадающие доходы бюджета на все эти стимулы в 10 млрд рублей, рассказал один из собеседников «Известий», близкий к разработке документа. Второй источник уточнил, что фактически можно говорить не о выпадающих доходах, а об их перераспределении между разными статьями. Свое утверждение он аргументировал тем, что бюджет компенсирует эти расходы за счет того, что средства будут инвестированы в экономику, а это будет способствовать увеличению темпов ее роста. Также повышение доходов граждан в будущем будет стимулировать спрос.

Но оправдаются ли надежды авторов ГПП на то, что в систему притекут достаточные средства? Как рассчитали эксперты НРА, если основываться на оценке Минфина, ведомство надеется на ежегодный приток в систему до 360 млрд рублей. В своих расчетах специалисты агентства учитывали также потенциальную численность участников (с зарплатой от 45 тыс. рублей и выше) и ожидаемый взнос (максимально 6% для получения льгот).

— Выпадающие доходы бюджета в 10 млрд рублей — это, можно считать, некая «плата» за мораторий пенсионных накоплений, который длится с 2014 года, — пояснил «Известиям» директор рейтингов финансовых институтов НРА Юрий Ногин.

Экономия бюджета на пенсионном моратории уже составила 2 трлн рублей. В этом году мера продлена до 2022 года включительно.

— Кроме того, 10 млрд рублей — сумма, которая, по нашему мнению, может быть достаточно легко возмещена за счет ежегодных взносов в пределах 5–10% физлиц — потенциальных участников ГПП, — добавляет представитель НРА.

Слабый стимул

Однако эксперты, опрошенные «Известиями», пока сомневаются, что ГПП в состоянии привлечь большой объем средств граждан.

— Поскольку разработчики рассчитывают на новых участников, в условиях низкого уровня доходов это нереально и было бы экономической аномалией, — считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

При этом, по его мнению, объем стимулов для граждан и работодателей сейчас минимален, что также не будет способствовать популярности нового пенсионного плана. По словам эксперта, если в правительстве надеются на рост накоплений, что выгодно с точки зрения среднесрочной и долгосрочной политики (снижаются риски инфляции и риски бедности пенсионеров в будущем, увеличиваются кредитные ресурсы), нужно предусмотреть более широкий набор льгот.

— В этом случае необходимо сделать ГПП максимально привлекательным: полное снятие ограничений на налоговые льготы, освобождение предприятий от всех отчислений во внебюджетные фонды и налога на прибыль средств, направляемых на пенсионное страхование сотрудников, — отметил Александр Сафонов.

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах тоже полагает, что стимулы для подключения к ГПП пока довольно слабы, поэтому люди, у которых достаточно свободных средств, предпочтут ИИС (индивидуальный инвестиционный счет). Сомневается эксперт и в том, что Гарантированный пенсионный план будет интересен для работодателей.

— Новые льготы по софинансированию не сильно отличаются от действующих по программам негосударственного пенсионного обеспечения. А роль и издержки работодателей не меньше или даже выше, чем при сборе взносов в добровольные пенсионные планы. Поэтому вряд ли у компаний будет новый стимул для подключения сотрудников, — подчеркнул Антон Табах. Гарантированный пенсионный план (он же — гарантированный пенсионный продукт, а чуть ранее — индивидуальный пенсионный капитал) общественность ждала более трех лет. Но уже на этой неделе разработчики Минфин и ЦБ обещают представить для обсуждения документ, состоящий из трех проектов поправок в действующие законы.

Анна КАЛЕДИНА